Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711 - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937494963.html
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711 - РИА Новости, 03.04.2024
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711
Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 711 человек, сообщил местный новостной портал SET News со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:28
2024-04-03T12:03
в мире
тайвань
хуалянь
япония
серия землетрясений на тайване
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937493525_0:457:2133:1657_1920x0_80_0_0_0d85c379aa13035ceb78111c7bbe8990.jpg
ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 711 человек, сообщил местный новостной портал SET News со ссылкой на пожарных.Все еще ожидают помощи спасателей 77 человек, и пока нет информации, пострадали они или нет.До этого сообщалось о четырех погибших и 97 пострадавших.Согласно данным Китайского сейсмологического управления, сегодня у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше четырех. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным Главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в сети X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tsunami-1937480167.html
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937479597.html
тайвань
хуалянь
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937493525_0:57:2133:1657_1920x0_80_0_0_c1bc510e4219b872d340a2cc6a0e5756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, хуалянь, япония, серия землетрясений на тайване
В мире, Тайвань, Хуалянь, Япония, Серия землетрясений на Тайване
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711

Власти: число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711

© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в Хуаляне, Восточный Тайвань. 3 апреля 2024 года
Последствия землетрясения в Хуаляне, Восточный Тайвань. 3 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в Хуаляне, Восточный Тайвань. 3 апреля 2024 года
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 711 человек, сообщил местный новостной портал SET News со ссылкой на пожарных.
Все еще ожидают помощи спасателей 77 человек, и пока нет информации, пострадали они или нет.
Члены поисково-спасательной команды ищут жертв внутри наклонившегося здания после землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Китай отменил предупреждение о цунами после землетрясения на Тайване
06:52
До этого сообщалось о четырех погибших и 97 пострадавших.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, сегодня у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше четырех. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным Главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в сети X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены.
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
На Тайване после землетрясения обрушилось здание завода, сообщили СМИ
06:45
 
В миреТайваньХуаляньЯпонияСерия землетрясений на Тайване
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала