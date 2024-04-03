https://ria.ru/20240403/tayvan-1937494963.html
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711 - РИА Новости, 03.04.2024
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711
Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 711 человек, сообщил местный новостной портал SET News со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:28
2024-04-03T09:28
2024-04-03T12:03
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серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 711 человек, сообщил местный новостной портал SET News со ссылкой на пожарных.Все еще ожидают помощи спасателей 77 человек, и пока нет информации, пострадали они или нет.До этого сообщалось о четырех погибших и 97 пострадавших.Согласно данным Китайского сейсмологического управления, сегодня у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше четырех. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным Главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в сети X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tsunami-1937480167.html
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в мире, тайвань, хуалянь, япония, серия землетрясений на тайване
В мире, Тайвань, Хуалянь, Япония, Серия землетрясений на Тайване
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711
Власти: число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711
ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости.
Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 711 человек, сообщил местный новостной портал SET News
со ссылкой на пожарных.
Все еще ожидают помощи спасателей 77 человек, и пока нет информации, пострадали они или нет.
До этого сообщалось о четырех погибших и 97 пострадавших.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, сегодня у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше четырех. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным Главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в сети X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены.