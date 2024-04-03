СМИ: число жертв землетрясения на Тайване возросло до четырех
China Times: число жертв землетрясения на Тайване возросло до четырех человек
© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, пострадавших - до 97, сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 50 раненых.
По сообщению газеты, больше всего жертв пришлось на туристическую достопримечательность - тропу Дэкалунь, там погибли три человека, 40 получили ранения.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.