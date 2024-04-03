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Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет - РИА Новости, 03.04.2024
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07:00 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937480467.html
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет - РИА Новости, 03.04.2024
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет
Землетрясение, произошедшее в среду на Тайване, стало самым мощным на острове за последние 25 лет, сообщил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T07:00
2024-04-03T12:03
в мире
справки
тайвань
хуалянь
япония
серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее в среду на Тайване, стало самым мощным на острове за последние 25 лет, сообщил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу. "Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года). Тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3", - сказал У Цзяньфу, слова которого приводит Центральное информационное агентство. Он также отметил, что на Тайване в год происходит от двух до четырех землетрясений магнитудой от 6 до 7, однако выше 7 происходят редко. Землетрясение 21 сентября 1999 года, известное также как "Землетрясение 921", произошло в городе Цзицзи. Тогда в результате стихии погибли более 2,4 тысячи человек, 11,3 тысячи получили ранения и около 100 тысяч человек остались без домов. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. По данным СМИ, которые ссылаются на пожарную службу острова, погиб один человек погиб, более 50 пострадали.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937478948.html
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937479597.html
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в мире, справки, тайвань, хуалянь, япония, серия землетрясений на тайване
В мире, Справки, Тайвань, Хуалянь, Япония, Серия землетрясений на Тайване
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет

На Тайване назвали последнее землетрясение самым мощным на острове за 25 лет

© AP Photo / Eugene HoshikoЭкраны с новостями о цунами в регионе Окинавы и землетрясении вблизи Тайваня
Экраны с новостями о цунами в регионе Окинавы и землетрясении вблизи Тайваня - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Экраны с новостями о цунами в регионе Окинавы и землетрясении вблизи Тайваня
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее в среду на Тайване, стало самым мощным на острове за последние 25 лет, сообщил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.
"Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года). Тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3", - сказал У Цзяньфу, слова которого приводит Центральное информационное агентство.
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Он также отметил, что на Тайване в год происходит от двух до четырех землетрясений магнитудой от 6 до 7, однако выше 7 происходят редко.
Землетрясение 21 сентября 1999 года, известное также как "Землетрясение 921", произошло в городе Цзицзи. Тогда в результате стихии погибли более 2,4 тысячи человек, 11,3 тысячи получили ранения и около 100 тысяч человек остались без домов.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
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При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
По данным СМИ, которые ссылаются на пожарную службу острова, погиб один человек погиб, более 50 пострадали.
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