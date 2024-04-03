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На Тайване после землетрясения обрушилось здание завода, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
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06:45 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937479597.html
На Тайване после землетрясения обрушилось здание завода, сообщили СМИ
На Тайване после землетрясения обрушилось здание завода, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
На Тайване после землетрясения обрушилось здание завода, сообщили СМИ
Здание завода по производству пластмассы обрушилось в среду в городе Синьбэй на севере Тайваня после сильного землетрясения, сообщает телеканал TVBS. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:45
2024-04-03T12:03
тайвань
хуалянь
япония
в мире
серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Здание завода по производству пластмассы обрушилось в среду в городе Синьбэй на севере Тайваня после сильного землетрясения, сообщает телеканал TVBS. Отмечается, что данных о пострадавших или погибших после обрушения пока не поступало. Агентство Рейтер со ссылкой на пожарную службу острова сообщило, что в результате землетрясения один человек погиб, более 50 пострадали. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937478948.html
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тайвань, хуалянь, япония, в мире, серия землетрясений на тайване
Тайвань, Хуалянь, Япония, В мире, Серия землетрясений на Тайване
На Тайване после землетрясения обрушилось здание завода, сообщили СМИ

TVBS: в тайваньском Синьбэе после землетрясения обрушилось здание завода

© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Здание завода по производству пластмассы обрушилось в среду в городе Синьбэй на севере Тайваня после сильного землетрясения, сообщает телеканал TVBS.
Отмечается, что данных о пострадавших или погибших после обрушения пока не поступало.
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Агентство Рейтер со ссылкой на пожарную службу острова сообщило, что в результате землетрясения один человек погиб, более 50 пострадали.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
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