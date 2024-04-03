https://ria.ru/20240403/tayvan-1937476209.html
СМИ: при землетрясении у Тайваня пострадали более 50 человек, один погиб
СМИ: при землетрясении у Тайваня пострадали более 50 человек, один погиб - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ: при землетрясении у Тайваня пострадали более 50 человек, один погиб
Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване, передает агентство Рейтер со ссылкой на пожарную службу острова. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:51
2024-04-03T05:51
2024-04-03T12:03
тайвань
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хуалянь
япония
серия землетрясений на тайване
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване, передает агентство Рейтер со ссылкой на пожарную службу острова."Пожарная служба Тайваня сообщила в среду, что на данный момент один человек погиб и более 50 получили ранения в результате землетрясения", - говорится в сообщении агентства.Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/yaponiya-1937475951.html
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тайвань, в мире, хуалянь, япония, серия землетрясений на тайване
Тайвань, В мире, Хуалянь, Япония, Серия землетрясений на Тайване
СМИ: при землетрясении у Тайваня пострадали более 50 человек, один погиб
Reuters: при землетрясении у Тайваня пострадали более 50 человек, один погиб