https://ria.ru/20240403/tayvan-1937475346.html
На Тайване восемь человек оказались заблокированы в накренившемся здании
На Тайване восемь человек оказались заблокированы в накренившемся здании - РИА Новости, 03.04.2024
На Тайване восемь человек оказались заблокированы в накренившемся здании
Восемь человек оказались заблокированы в здании, которое частично разрушилось и накренилось после мощного землетрясения на Тайване, сообщило Центральное... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:32
2024-04-03T05:32
2024-04-03T12:03
в мире
тайвань
хуалянь
чунцин
серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Восемь человек оказались заблокированы в здании, которое частично разрушилось и накренилось после мощного землетрясения на Тайване, сообщило Центральное информационное агентство острова. По информации агентства, здание в городе Хуалянь, на перекрестке улиц Чжуншань и Чунцин, накренилось. На место прибыли спасатели и пожарные, однако в процессе спасательных работ продолжались афтершоки. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь на восточном побережье острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. По обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного землетрясения близ Тайваня составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/aftershok-1937474875.html
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в мире, тайвань, хуалянь, чунцин, серия землетрясений на тайване
В мире, Тайвань, Хуалянь, Чунцин, Серия землетрясений на Тайване
На Тайване восемь человек оказались заблокированы в накренившемся здании
На Тайване в накренившемся после землетрясения доме заблокированы восемь человек