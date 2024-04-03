https://ria.ru/20240403/ssha-1937149421.html

У Трампа большие проблемы. Экс-президент "переехал" в гетто без денег

У Трампа большие проблемы. Экс-президент "переехал" в гетто без денег - РИА Новости, 03.04.2024

У Трампа большие проблемы. Экс-президент "переехал" в гетто без денег

Дональд Трамп не может вырваться из "электорального гетто", найти себе вице-президента и увеличить бюджет предвыборной кампании. Джо Байден тем временем все... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:06

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

никки хейли

российская академия наук

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9793c916f65c1366d6d46b2ea300f2f7.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Дональд Трамп не может вырваться из "электорального гетто", найти себе вице-президента и увеличить бюджет предвыборной кампании. Джо Байден тем временем все активнее включается в гонку и набирает очки. По данным социологов, в некоторых штатах разрыв между кандидатами равен статистической погрешности.Мартовские идыПосле того как Трамп и Байден получили необходимое количество голосов выборщиков для выдвижения от Республиканской и Демократической партии соответственно, в США провели социологические опросы. По предварительным данным, экс-глава государства незначительно опережает действующего лидера, но разрыв сокращается. Для Трампа это плохая новость — ему не удается выйти за пределы "электорального гетто", тогда как Байден заметно активизировал предвыборную кампанию.По данным портала RealClearPolitics, Трамп опережает Байдена в среднем на 1,4 процента. Однако, судя по результатам опросов, скоро между ними будет ничья. Даже симпатизирующий республиканцам Fox News признал: только 50 процентов его зрителей готовы проголосовать за экс-президента, действующему лидеру доверяют 45 процентов. Нейтрально настроенный Квиннипэкский университет, напротив, считает, что главу государства поддерживают 48 процентов избирателей, а его конкурента — 45, причем во втором туре Трамп выиграть не сможет.В этой связи особую важность приобретают так называемые колеблющиеся штаты — Аризона, Джорджия, Северная Каролина, Невада, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. На предстоящих выборах, судя по всему, к ним присоединятся Флорида, Миннесота, Вирджиния и Нью-Мексико. По данным социологов, Байден побеждает в девяти из них. Трамп пользуется успехом только в Неваде и Флориде.Надеясь переломить ситуацию, республиканец заменил 60 человек в предвыборном штабе — по мнению издания Axios, причиной стали сомнения в их лояльности и профессионализме. Байден же пригласил в команду специалистов по работе с республиканским электоратом. Видимо, собирается привлечь на свою сторону избирателей, которые во время праймериз голосовали за экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Она отказалась от борьбы за президентское кресло, но не стала поддерживать Трампа.Один плюс одинКроме того, Трамп не может найти кандидата в вице-президенты. Политтехнологи торопят республиканца с выбором — по их мнению, чем раньше назвать имя заместителя, тем больше инвестиций удастся привлечь в предвыборную кампанию. Серьезные средства, вложенные в рекламу, добавят голосов избирателей.По данным американских СМИ, экс-президенту предложили длинный список потенциальных замов. Среди них — кандидат в сенат от Аризоны Кари Лейк, сенаторы Джеймс Вэнс и Тим Скотт, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноум, глава Техаса Грег Эбботт, председатель Республиканской конференции палаты представителей Элиз Стефаник, бывший член администрации Трампа Бен Карсон и даже Никки Хейли. Но Трамп может сегодня кем-то заинтересоваться, а завтра раскритиковать претендента так, что о нем долгое время вообще не будут упоминать. Политтехнологи устали от такого поведения и уже не стараются найти в нем какую-то логику.Один из источников CNN заявил, что на самом деле республиканец хочет назвать имя вице-президента в самый последний момент, чтобы вся предвыборная кампания была посвящена только ему самому. "Трамп знает, что люди, которые собираются голосовать за него, будут за него, а те, кто нет, не изменят мнение из-за кандидата на пост вице-президента", — пояснил собеседник телеканала, близкий к экс-президенту.В свою очередь, Байден давно определился с тем, кто заменит его в случае недееспособности. Вице-президент Камала Харрис уже агитирует за действующего лидера. Их дуэт официально поддержали бывшие главы США Билл Клинтон и Барак Обама. Для сравнения: только 28 марта команда Байдена смогла привлечь в предвыборную кампанию 26 миллионов долларов. При этом в конце февраля бюджет демократа оценивали в 155 миллионов долларов, а Трампа — в 37 миллионов.День выборовГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отмечает, что большинство американских социологических служб так или иначе симпатизируют демократам. Однако президентские амбиции Трампа пока хоронить рано. Также, по мнению эксперта, СМИ стараются поддерживать ажиотаж вокруг предвыборной гонки. Так как кандидаты от Демократической и Республиканской партий в этот раз не очень нравятся избирателям, журналистам и политтехнологам приходится работать больше обычного."Понятно, что Байден активнее включился в предвыборную гонку. Это видно как по количеству собранных в его поддержку денег, так и по обилию опубликованных агитационных материалов. Обычно считается, что у того, кто получил больше всего пожертвований, самые высокие шансы на победу. Однако, например, 28 марта, СМИ едва ли не большее внимание уделяли Обаме, чем Байдену", — говорит Васильев.В целом, по мнению эксперта, штабы обоих кандидатов начали формировать пространство, в котором избирателю не оставляют выбора: если он не поддерживает Трампа, значит, должен голосовать за Байдена, и наоборот. Параллельно политики борются за колеблющийся электорат друг друга. Для политтехнологов Байдена главная цель — сторонники Хейли. Для Трампа — этнические меньшинства.Заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что Трамп может гарантированно рассчитывать на 38-40 процентов поддержки, но набрать еще больше голосов, скорее всего, будет сложно. Причем республиканец уже не в силах повлиять на избирателей — с годами у него сложился устойчивый образ, который кому-то нравится, а кому-то нет."Сейчас все зависит от Байдена. Если до ноября ему удастся показать себя достаточно дееспособным, а экономика продолжит расти, он вполне может победить. К тому же американцы склонны переизбирать президентов на второй срок. Трамп — исключение. Его правление вообще было особенным", — отмечает Журавлева.Так или иначе, по мнению экспертов, интрига в предвыборной гонке будет сохраняться до самых выборов.

https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html

https://ria.ru/20240213/ssha-1926884903.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, никки хейли, российская академия наук, политика