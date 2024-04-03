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Российские военные уничтожили четырех операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937487449.html
Российские военные уничтожили четырех операторов дронов ВСУ
Российские военные уничтожили четырех операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 03.04.2024
Российские военные уничтожили четырех операторов дронов ВСУ
Четыре оператора дронов ВСУ были уничтожены ВС РФ на купянском направлении, управление БПЛА те осуществляли, маскируясь под сгоревшим украинским танком, сообщил РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:53
2024-04-03T08:53
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Четыре оператора дронов ВСУ были уничтожены ВС РФ на купянском направлении, управление БПЛА те осуществляли, маскируясь под сгоревшим украинским танком, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Синьковка украинские боевики, вырыв углубление под своей подбитой бронетехникой, соорудили там пункт управления БПЛА", - рассказал Марочко. По его словам, сгоревший украинский танк длительное время находился на открытой местности, и на него не обращали внимание. Но ситуация изменилась, когда при помощи современных средств ВС РФ был выявлен источник излучения радиочастот управления дронами. "За этим местом было установлено круглосуточное наблюдение, и в ночное время суток в ходе ротационных мероприятий украинские операторы дронов были уничтожены в количестве четырех военнослужащих", - рассказал эксперт.
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские военные уничтожили четырех операторов дронов ВСУ

Марочко: ВС России уничтожили четырех операторов дронов ВСУ вблизи Синьковки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Четыре оператора дронов ВСУ были уничтожены ВС РФ на купянском направлении, управление БПЛА те осуществляли, маскируясь под сгоревшим украинским танком, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Синьковка украинские боевики, вырыв углубление под своей подбитой бронетехникой, соорудили там пункт управления БПЛА", - рассказал Марочко.
По его словам, сгоревший украинский танк длительное время находился на открытой местности, и на него не обращали внимание. Но ситуация изменилась, когда при помощи современных средств ВС РФ был выявлен источник излучения радиочастот управления дронами.
"За этим местом было установлено круглосуточное наблюдение, и в ночное время суток в ходе ротационных мероприятий украинские операторы дронов были уничтожены в количестве четырех военнослужащих", - рассказал эксперт.
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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6 марта, 06:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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