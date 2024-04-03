Рейтинг@Mail.ru
ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937484931.html
ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко
ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2024
ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко
Российские силы продвинулись вперед в районе таких населенных пунктов как Терны, Ямполовка и Торское и выровняли линию фронта на сватовско-кременском... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:15
2024-04-03T08:15
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_0:82:3167:1863_1920x0_80_0_0_79e3a4d56e6cb05c7e0d0766b3eea488.jpg
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись вперед в районе таких населенных пунктов как Терны, Ямполовка и Торское и выровняли линию фронта на сватовско-кременском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Торское в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить положение по переднему краю и на нескольких участках выровнять линию боевого соприкосновения, подтянув фланги", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что попытки ВСУ противодействовать российским силам провалились, украинские военнослужащие потеряли две долговременные огневые точки.
https://ria.ru/20231025/vsu-1905072591.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_6d71ff0873fbbe4004b36d06bd90806c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко

Марочко: российские силы продвинулись вперед в районе Ямполовки и Торского

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись вперед в районе таких населенных пунктов как Терны, Ямполовка и Торское и выровняли линию фронта на сватовско-кременском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Торское в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить положение по переднему краю и на нескольких участках выровнять линию боевого соприкосновения, подтянув фланги", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что попытки ВСУ противодействовать российским силам провалились, украинские военнослужащие потеряли две долговременные огневые точки.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко
25 октября 2023, 08:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала