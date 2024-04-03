https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937484931.html
ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко
ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2024
ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко
Российские силы продвинулись вперед в районе таких населенных пунктов как Терны, Ямполовка и Торское и выровняли линию фронта на сватовско-кременском... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:15
2024-04-03T08:15
2024-04-03T08:15
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись вперед в районе таких населенных пунктов как Терны, Ямполовка и Торское и выровняли линию фронта на сватовско-кременском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Торское в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить положение по переднему краю и на нескольких участках выровнять линию боевого соприкосновения, подтянув фланги", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что попытки ВСУ противодействовать российским силам провалились, украинские военнослужащие потеряли две долговременные огневые точки.
https://ria.ru/20231025/vsu-1905072591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко
Марочко: российские силы продвинулись вперед в районе Ямполовки и Торского