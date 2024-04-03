https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937484931.html

ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко

ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2024

ВС России продвинулись вперед на Кременском направлении, заявил Марочко

Российские силы продвинулись вперед в районе таких населенных пунктов как Терны, Ямполовка и Торское и выровняли линию фронта на сватовско-кременском... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:15

2024-04-03T08:15

2024-04-03T08:15

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись вперед в районе таких населенных пунктов как Терны, Ямполовка и Торское и выровняли линию фронта на сватовско-кременском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Торское в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить положение по переднему краю и на нескольких участках выровнять линию боевого соприкосновения, подтянув фланги", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что попытки ВСУ противодействовать российским силам провалились, украинские военнослужащие потеряли две долговременные огневые точки.

https://ria.ru/20231025/vsu-1905072591.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф