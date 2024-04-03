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В Петербурге выпал снег - РИА Новости, 03.04.2024
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18:30 03.04.2024 (обновлено: 19:08 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sneg-1937676841.html
В Петербурге выпал снег
В Петербурге выпал снег - РИА Новости, 03.04.2024
В Петербурге выпал снег
Снег начался в среду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:30
2024-04-03T19:08
общество
санкт-петербург
александр колесов
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Снег начался в среду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В частности, в настоящее время снег идет во Фрунзенском и Московском районах города. Снегом уже покрыты дороги и тротуары, а также припаркованные автомобили. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщал о похолодании. По его словам, переход температуры через 0 градусов в северной столице прогнозировался в районе обеда, осадки с гололедом - в середине дня, а вечером - снег с образованием снежного покрова.
https://ria.ru/20240104/peterburg-1919676102.html
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общество, санкт-петербург, александр колесов, погода
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов, Погода
В Петербурге выпал снег

В Петербурге начался снег, он покрыл дороги тротуары и припаркованные автомобили

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСнег в Санкт-Петербурге
Снег в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Снег в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Снег начался в среду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, в настоящее время снег идет во Фрунзенском и Московском районах города. Снегом уже покрыты дороги и тротуары, а также припаркованные автомобили.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщал о похолодании. По его словам, переход температуры через 0 градусов в северной столице прогнозировался в районе обеда, осадки с гололедом - в середине дня, а вечером - снег с образованием снежного покрова.
Занесенные снегом прогулочные корабли в морозную погоду в Санкт-Петербурге. 3 января 2024 - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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ОбществоСанкт-ПетербургАлександр КолесовПогода
 
 
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