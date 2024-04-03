https://ria.ru/20240403/sneg-1937676841.html
В Петербурге выпал снег
В Петербурге выпал снег - РИА Новости, 03.04.2024
В Петербурге выпал снег
Снег начался в среду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:30
2024-04-03T18:30
2024-04-03T19:08
общество
санкт-петербург
александр колесов
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913502881_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_c6f406ec1632bfa939aaa370cbf87dfc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Снег начался в среду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В частности, в настоящее время снег идет во Фрунзенском и Московском районах города. Снегом уже покрыты дороги и тротуары, а также припаркованные автомобили. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщал о похолодании. По его словам, переход температуры через 0 градусов в северной столице прогнозировался в районе обеда, осадки с гололедом - в середине дня, а вечером - снег с образованием снежного покрова.
https://ria.ru/20240104/peterburg-1919676102.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913502881_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_90fd3e08e36e3bfcdd27b00260c55e39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, александр колесов, погода
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов, Погода