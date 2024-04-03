https://ria.ru/20240403/sneg-1937676841.html

В Петербурге выпал снег

В Петербурге выпал снег - РИА Новости, 03.04.2024

В Петербурге выпал снег

Снег начался в среду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:30

2024-04-03T18:30

2024-04-03T19:08

общество

санкт-петербург

александр колесов

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Снег начался в среду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В частности, в настоящее время снег идет во Фрунзенском и Московском районах города. Снегом уже покрыты дороги и тротуары, а также припаркованные автомобили. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщал о похолодании. По его словам, переход температуры через 0 градусов в северной столице прогнозировался в районе обеда, осадки с гололедом - в середине дня, а вечером - снег с образованием снежного покрова.

https://ria.ru/20240104/peterburg-1919676102.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, александр колесов, погода