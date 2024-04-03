https://ria.ru/20240403/sled-1937717619.html

Есть данные об украинском следе в теракте в "Крокусе", заявил Шойгу

Есть данные об украинском следе в теракте в "Крокусе", заявил Шойгу - РИА Новости, 03.04.2024

Есть данные об украинском следе в теракте в "Крокусе", заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой выразил уверенность, что все виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T22:48

2024-04-03T22:48

2024-04-03T22:54

теракт в "крокус сити холле"

франция

крокус

россия

сергей шойгу

себастьян лекорню

крокус сити холл

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой выразил уверенность, что все виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны, сообщили в среду в Минобороны РФ.В среду по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню."Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле" расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны", - говорится в сообщении.В Минобороны напомнили, что имеются сведения об украинском следе в организации этого теракта."Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", - приводит ведомство слова Шойгу.

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937449397.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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франция, крокус, россия, сергей шойгу, себастьян лекорню, крокус сити холл