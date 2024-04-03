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Есть данные об украинском следе в теракте в "Крокусе", заявил Шойгу
Есть данные об украинском следе в теракте в "Крокусе", заявил Шойгу - РИА Новости, 03.04.2024
Есть данные об украинском следе в теракте в "Крокусе", заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой выразил уверенность, что все виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:48
2024-04-03T22:48
2024-04-03T22:54
теракт в "крокус сити холле"
франция
крокус
россия
сергей шойгу
себастьян лекорню
крокус сити холл
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой выразил уверенность, что все виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны, сообщили в среду в Минобороны РФ.В среду по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню."Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле" расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны", - говорится в сообщении.В Минобороны напомнили, что имеются сведения об украинском следе в организации этого теракта."Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", - приводит ведомство слова Шойгу.
https://ria.ru/20240402/medvedev-1937449397.html
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франция, крокус, россия, сергей шойгу, себастьян лекорню, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Франция, Крокус, Россия, Сергей Шойгу, Себастьян Лекорню, Крокус Сити Холл
Есть данные об украинском следе в теракте в "Крокусе", заявил Шойгу
Шойгу: имеются сведения об украинском следе в организации теракта в "Крокусе"