https://ria.ru/20240403/sk-1937543871.html

В Волгограде задержали подростков по подозрению в избиении мужчины

В Волгограде задержали подростков по подозрению в избиении мужчины - РИА Новости, 03.04.2024

В Волгограде задержали подростков по подозрению в избиении мужчины

Шестерых подростков от 15 до 19 лет задержали по подозрению в избиении мужчины в волгоградском автобусе из-за сделанного им замечания, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:19

2024-04-03T12:19

2024-04-03T12:25

происшествия

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россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Шестерых подростков от 15 до 19 лет задержали по подозрению в избиении мужчины в волгоградском автобусе из-за сделанного им замечания, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по статье "хулиганство" после того, как в понедельник группа подростков избила мужчину в автобусе в Волгограде из-за сделанного им замечания. По данным ведомства, пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Следователи установили личности напавших. "Ими оказались семеро жителей Волгограда в возрасте от 15 до 19 лет. Шестеро фигурантов задержаны… и допрошены", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что еще один 16-летний юноша объявлен в розыск. Следователи намерены добиться в суде ареста подозреваемых в качестве меры пресечения. По информации ведомства, в ходе расследования нападения на мужчину выяснилось, что поздно вечером в тот же день трое из задержанных подростков избили прохожего и отобрали у него паспорт. Против них возбуждено еще одно дело по статьям "хулиганство" и "похищение паспорта", которое будет объединено в одно производство с ранее возбужденным делом.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

https://ria.ru/20231211/draka-1915195462.html

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волгоградская область

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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)