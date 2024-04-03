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В Волгограде задержали подростков по подозрению в избиении мужчины - РИА Новости, 03.04.2024
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12:19 03.04.2024 (обновлено: 12:25 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sk-1937543871.html
В Волгограде задержали подростков по подозрению в избиении мужчины
В Волгограде задержали подростков по подозрению в избиении мужчины - РИА Новости, 03.04.2024
В Волгограде задержали подростков по подозрению в избиении мужчины
Шестерых подростков от 15 до 19 лет задержали по подозрению в избиении мужчины в волгоградском автобусе из-за сделанного им замечания, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:19
2024-04-03T12:25
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Шестерых подростков от 15 до 19 лет задержали по подозрению в избиении мужчины в волгоградском автобусе из-за сделанного им замечания, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по статье "хулиганство" после того, как в понедельник группа подростков избила мужчину в автобусе в Волгограде из-за сделанного им замечания. По данным ведомства, пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Следователи установили личности напавших. "Ими оказались семеро жителей Волгограда в возрасте от 15 до 19 лет. Шестеро фигурантов задержаны… и допрошены", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что еще один 16-летний юноша объявлен в розыск. Следователи намерены добиться в суде ареста подозреваемых в качестве меры пресечения. По информации ведомства, в ходе расследования нападения на мужчину выяснилось, что поздно вечером в тот же день трое из задержанных подростков избили прохожего и отобрали у него паспорт. Против них возбуждено еще одно дело по статьям "хулиганство" и "похищение паспорта", которое будет объединено в одно производство с ранее возбужденным делом.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде задержали подростков по подозрению в избиении мужчины

СК: в Волгограде задержали шестерых подростков по подозрению в избиении мужчины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Шестерых подростков от 15 до 19 лет задержали по подозрению в избиении мужчины в волгоградском автобусе из-за сделанного им замечания, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по статье "хулиганство" после того, как в понедельник группа подростков избила мужчину в автобусе в Волгограде из-за сделанного им замечания. По данным ведомства, пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.
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Следователи установили личности напавших. "Ими оказались семеро жителей Волгограда в возрасте от 15 до 19 лет. Шестеро фигурантов задержаны… и допрошены", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что еще один 16-летний юноша объявлен в розыск. Следователи намерены добиться в суде ареста подозреваемых в качестве меры пресечения.
По информации ведомства, в ходе расследования нападения на мужчину выяснилось, что поздно вечером в тот же день трое из задержанных подростков избили прохожего и отобрали у него паспорт. Против них возбуждено еще одно дело по статьям "хулиганство" и "похищение паспорта", которое будет объединено в одно производство с ранее возбужденным делом.
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