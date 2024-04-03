https://ria.ru/20240403/shnayder-1937480322.html
Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, сообщил Forbes
Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, сообщил Forbes - РИА Новости, 03.04.2024
Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, сообщил Forbes
Владелец торговой сети "Светофор" Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером, пишет Forbes, оценивший его состояние в 1,4 миллиарда долларов. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:58
2024-04-03T06:58
2024-04-03T06:58
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владелец торговой сети "Светофор" Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером, пишет Forbes, оценивший его состояние в 1,4 миллиарда долларов. "В последние годы группа "Светофор" была одной из самых быстрорастущих торговых сетей и вошла в топ-5 продуктовых сетей России... Сергей Шнайдер, основатель и основной совладелец группы, впервые попал в рейтинг Forbes с оценкой капитала в 1,4 миллиарда долларов", - сообщается на сайте журнала. Журнал отмечает, что Шнайдер попал в рейтинг впервые.
https://ria.ru/20240403/ashan-1937469548.html
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россия, экономика, forbes
Россия, Экономика, Forbes
Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, сообщил Forbes
Forbes: владелец "Светофора" Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером