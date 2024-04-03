https://ria.ru/20240403/sf-1937521506.html

Совфед одобрил закон о наказаниях за спам-звонки

Совфед одобрил закон о наказаниях за спам-звонки - РИА Новости, 03.04.2024

Совфед одобрил закон о наказаниях за спам-звонки

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:03

2024-04-03T11:03

2024-04-03T11:04

совет федерации рф

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593789620_0:224:2860:1833_1920x0_80_0_0_98b7dc0dfe9dbf9cd41a1164ae727d2d.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства РФ.Так, нарушение установленных требований к рекламе, "распространяемой по сетям электросвязи", а именно её распространение при помощи спам-звонков, повлечёт за собой наказание в виде наложения штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.Законом также ужесточается ответственность для кредитных организаций и МФО за рекламу кредитов и займов с нарушением законодательства. Если кредиторы не будут указывать полную стоимость потребкредита при рекламе, то для их сотрудников предусмотрен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей, а для самих юридических лиц – от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.В нынешнем законе "О рекламе" отмечается, что информация о полной стоимости кредита должна предоставляться "до предоставления информации о процентных ставках" и указываться шрифтом, не меньшим по размеру, это требование для кредиторов остаётся неизменным.

https://ria.ru/20240102/spamm-1919434935.html

https://ria.ru/20240123/prilozhenie-1922875490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, экономика, россия