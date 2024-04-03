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Совфед одобрил закон о наказаниях за спам-звонки - РИА Новости, 03.04.2024
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11:03 03.04.2024 (обновлено: 11:04 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sf-1937521506.html
Совфед одобрил закон о наказаниях за спам-звонки
Совфед одобрил закон о наказаниях за спам-звонки - РИА Новости, 03.04.2024
Совфед одобрил закон о наказаниях за спам-звонки
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:03
2024-04-03T11:04
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства РФ.Так, нарушение установленных требований к рекламе, "распространяемой по сетям электросвязи", а именно её распространение при помощи спам-звонков, повлечёт за собой наказание в виде наложения штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.Законом также ужесточается ответственность для кредитных организаций и МФО за рекламу кредитов и займов с нарушением законодательства. Если кредиторы не будут указывать полную стоимость потребкредита при рекламе, то для их сотрудников предусмотрен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей, а для самих юридических лиц – от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.В нынешнем законе "О рекламе" отмечается, что информация о полной стоимости кредита должна предоставляться "до предоставления информации о процентных ставках" и указываться шрифтом, не меньшим по размеру, это требование для кредиторов остаётся неизменным.
https://ria.ru/20240102/spamm-1919434935.html
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совет федерации рф, экономика, россия
Совет Федерации РФ, Экономика, Россия
Совфед одобрил закон о наказаниях за спам-звонки

Совфед установил штрафы до миллиона рублей за спам-звонки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства РФ.
Так, нарушение установленных требований к рекламе, "распространяемой по сетям электросвязи", а именно её распространение при помощи спам-звонков, повлечёт за собой наказание в виде наложения штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
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Законом также ужесточается ответственность для кредитных организаций и МФО за рекламу кредитов и займов с нарушением законодательства. Если кредиторы не будут указывать полную стоимость потребкредита при рекламе, то для их сотрудников предусмотрен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей, а для самих юридических лиц – от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.
В нынешнем законе "О рекламе" отмечается, что информация о полной стоимости кредита должна предоставляться "до предоставления информации о процентных ставках" и указываться шрифтом, не меньшим по размеру, это требование для кредиторов остаётся неизменным.
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