https://ria.ru/20240403/samolet-1937626747.html

"Ценный актив": в США восхитились уникальным российским самолетом

"Ценный актив": в США восхитились уникальным российским самолетом - РИА Новости, 03.04.2024

"Ценный актив": в США восхитились уникальным российским самолетом

Россия начала восстановление тяжелых транспортных самолетов Ан-124, что поможет расширить возможности военно-транспортной авиации страны, пишет Military Watch... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:06

2024-04-03T16:06

2024-04-03T16:06

россия

сергей шойгу

уральский завод гражданской авиации

ан-124

ил-76

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия начала восстановление тяжелых транспортных самолетов Ан-124, что поможет расширить возможности военно-транспортной авиации страны, пишет Military Watch Magazine."Ан-124 — очень ценный актив для России и представляет собой, пожалуй, самый тяжелый самолет в парке страны", — отметили в издании.Эти самолеты необходимы для того, чтобы обеспечить увеличивающиеся потребности в сфере перевозки военных грузов, говорится в материале. Кроме того, Ан-124 может использоваться в качестве дополнения к более легкому и широко используемому Ил-76, подчеркнули в публикации.В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет. Он подчеркнул, что задачу капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса, в интересах Минобороны решает Уральский завод гражданской авиации.

https://ria.ru/20240403/uron-1937577764.html

https://ria.ru/20240403/zelenskiy-1937557986.html

россия

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россия, сергей шойгу, уральский завод гражданской авиации, ан-124, ил-76