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"Ценный актив": в США восхитились уникальным российским самолетом - РИА Новости, 03.04.2024
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16:06 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/samolet-1937626747.html
"Ценный актив": в США восхитились уникальным российским самолетом
"Ценный актив": в США восхитились уникальным российским самолетом - РИА Новости, 03.04.2024
"Ценный актив": в США восхитились уникальным российским самолетом
Россия начала восстановление тяжелых транспортных самолетов Ан-124, что поможет расширить возможности военно-транспортной авиации страны, пишет Military Watch... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:06
2024-04-03T16:06
россия
сергей шойгу
уральский завод гражданской авиации
ан-124
ил-76
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия начала восстановление тяжелых транспортных самолетов Ан-124, что поможет расширить возможности военно-транспортной авиации страны, пишет Military Watch Magazine."Ан-124 — очень ценный актив для России и представляет собой, пожалуй, самый тяжелый самолет в парке страны", — отметили в издании.Эти самолеты необходимы для того, чтобы обеспечить увеличивающиеся потребности в сфере перевозки военных грузов, говорится в материале. Кроме того, Ан-124 может использоваться в качестве дополнения к более легкому и широко используемому Ил-76, подчеркнули в публикации.В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет. Он подчеркнул, что задачу капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса, в интересах Минобороны решает Уральский завод гражданской авиации.
https://ria.ru/20240403/uron-1937577764.html
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россия, сергей шойгу, уральский завод гражданской авиации, ан-124, ил-76
Россия, Сергей Шойгу, Уральский завод гражданской авиации, Ан-124, Ил-76
"Ценный актив": в США восхитились уникальным российским самолетом

MWM: Ан-124 существенно расширит возможности военно-транспортной авиации России

© РИА Новости / Александр КряжевСамолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр"
Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр". Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр РИА Новости. Россия начала восстановление тяжелых транспортных самолетов Ан-124, что поможет расширить возможности военно-транспортной авиации страны, пишет Military Watch Magazine.
"Ан-124 — очень ценный актив для России и представляет собой, пожалуй, самый тяжелый самолет в парке страны", — отметили в издании.
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Эти самолеты необходимы для того, чтобы обеспечить увеличивающиеся потребности в сфере перевозки военных грузов, говорится в материале. Кроме того, Ан-124 может использоваться в качестве дополнения к более легкому и широко используемому Ил-76, подчеркнули в публикации.
В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет. Он подчеркнул, что задачу капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса, в интересах Минобороны решает Уральский завод гражданской авиации.
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РоссияСергей ШойгуУральский завод гражданской авиацииАн-124Ил-76
 
 
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