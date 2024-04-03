Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 03.04.2024 (обновлено: 18:19 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sakhalin-1937656193.html
Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин
Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин - РИА Новости, 03.04.2024
Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин
Остров Сахалин необходимо связать с материком при помощи моста, заявил Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с главой региона Валерием Лимаренко. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:07
2024-04-03T18:19
сахалин
россия
сахалинская область
владимир путин
валерий лимаренко
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816477611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fc4bb4b6796c87841fa37dc4f0b402f.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Остров Сахалин необходимо связать с материком при помощи моста, заявил Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с главой региона Валерием Лимаренко."Что касается моста, мы подходили к этому снаряду уже неоднократно. Давайте вернемся, потому что сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком", — подчеркнул президент.Он также выразил уверенность, что развитие региона в этом случае пойдет совсем другими темпами. Глава государства добавил, что в этом вопросе необходимо посмотреть на прогресс в прилегающих территориях, и пообещал сформулировать соответствующее поручение правительству. Кроме того, Путин попросил Лимаренко уделить особое внимание этой проблеме. По его словам, строительство подходов и развязок в этой местности обойдется дороже, чем возведение самого моста. Он добавил, что эта территория сейчас требует развития.Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между островом и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018-го Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Стоимость проекта предварительно оценивалась в 540 миллиардов рублей.В августе 2021 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что правительство работает над экономическим обоснованием строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только глава государства. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко позднее заявил, что нужно перейти к проектированию мостового перехода на остров.
https://ria.ru/20230911/gazprombank-1895460680.html
https://ria.ru/20240220/spg-1928482297.html
сахалин
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816477611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a0dac0849a4f9e075b3453756fb191b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, россия, сахалинская область, владимир путин, валерий лимаренко, экономика
Сахалин, Россия, Сахалинская область, Владимир Путин, Валерий Лимаренко, Экономика
Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин

Путин предложил построить мост между Сахалином и материковой частью России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в селе Охотское на Сахалине
Отдыхающие на пляже в селе Охотское на Сахалине - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на пляже в селе Охотское на Сахалине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Остров Сахалин необходимо связать с материком при помощи моста, заявил Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с главой региона Валерием Лимаренко.
«
"Что касается моста, мы подходили к этому снаряду уже неоднократно. Давайте вернемся, потому что сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком", — подчеркнул президент.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Газпромбанк предложит вариант финансирования строительства моста на Сахалин
11 сентября 2023, 07:06
Он также выразил уверенность, что развитие региона в этом случае пойдет совсем другими темпами. Глава государства добавил, что в этом вопросе необходимо посмотреть на прогресс в прилегающих территориях, и пообещал сформулировать соответствующее поручение правительству.
Кроме того, Путин попросил Лимаренко уделить особое внимание этой проблеме. По его словам, строительство подходов и развязок в этой местности обойдется дороже, чем возведение самого моста. Он добавил, что эта территория сейчас требует развития.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между островом и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018-го Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Стоимость проекта предварительно оценивалась в 540 миллиардов рублей.
В августе 2021 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что правительство работает над экономическим обоснованием строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только глава государства. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко позднее заявил, что нужно перейти к проектированию мостового перехода на остров.
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Новак рассказал, за счет чего обеспечат рост производства СПГ на Сахалине
20 февраля, 14:52
 
СахалинРоссияСахалинская областьВладимир ПутинВалерий ЛимаренкоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала