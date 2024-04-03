https://ria.ru/20240403/sakhalin-1937656193.html

Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин

Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин - РИА Новости, 03.04.2024

Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин

Остров Сахалин необходимо связать с материком при помощи моста, заявил Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с главой региона Валерием Лимаренко. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:07

2024-04-03T17:07

2024-04-03T18:19

сахалин

россия

сахалинская область

владимир путин

валерий лимаренко

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816477611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fc4bb4b6796c87841fa37dc4f0b402f.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Остров Сахалин необходимо связать с материком при помощи моста, заявил Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с главой региона Валерием Лимаренко."Что касается моста, мы подходили к этому снаряду уже неоднократно. Давайте вернемся, потому что сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком", — подчеркнул президент.Он также выразил уверенность, что развитие региона в этом случае пойдет совсем другими темпами. Глава государства добавил, что в этом вопросе необходимо посмотреть на прогресс в прилегающих территориях, и пообещал сформулировать соответствующее поручение правительству. Кроме того, Путин попросил Лимаренко уделить особое внимание этой проблеме. По его словам, строительство подходов и развязок в этой местности обойдется дороже, чем возведение самого моста. Он добавил, что эта территория сейчас требует развития.Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между островом и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018-го Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Стоимость проекта предварительно оценивалась в 540 миллиардов рублей.В августе 2021 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что правительство работает над экономическим обоснованием строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только глава государства. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко позднее заявил, что нужно перейти к проектированию мостового перехода на остров.

https://ria.ru/20230911/gazprombank-1895460680.html

https://ria.ru/20240220/spg-1928482297.html

сахалин

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сахалин, россия, сахалинская область, владимир путин, валерий лимаренко, экономика