https://ria.ru/20240403/rudnik-1937517489.html

Главного инженера рудника "Пионер" арестовали после ЧП с 13 погибшими

Главного инженера рудника "Пионер" арестовали после ЧП с 13 погибшими - РИА Новости, 03.04.2024

Главного инженера рудника "Пионер" арестовали после ЧП с 13 погибшими

Благовещенский городской суд решил заключить под стражу до 19 мая главного инженера рудника "Пионер" в Приамурье, обвиняемого в нарушении требований... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:47

2024-04-03T10:47

2024-04-03T11:42

происшествия

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Благовещенский городской суд решил заключить под стражу до 19 мая главного инженера рудника "Пионер" в Приамурье, обвиняемого в нарушении требований безопасности при ведении работ после ЧП на шахте, где погибли 13 горняков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУСК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Черникова Дениса Юрьевича, обвиняемого в нарушении требований безопасности при ведении работ, сроком до 19 мая", - зачитала решение судья.На заседании присутствовал представитель АО "Покровский рудник". Сторона защиты ходатайствовала в суде об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, а также готовности внести залог 20 миллионов рублей. 2 апреля главному инженеру было предъявлено обвинение.Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый знал, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако подследственный не организовал работы по осушению указанного карьера. 18 марта длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород.В среду также заключены под стражу два сотрудника Ростехнадзора до 25 мая. Прокуратура региона поддержала оба ходатайства следствия.Как сообщал СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщало АО "Покровский рудник".

https://ria.ru/20240327/rudnik-1936077891.html

https://ria.ru/20240401/shakhta-1937205307.html

https://ria.ru/20240401/rostekhnadzor-1937103212.html

благовещенск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, благовещенск