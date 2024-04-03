https://ria.ru/20240403/rossiya-1937561137.html

Россия постоянно наращивает военную мощь, заявил Столтенберг

Россия постоянно наращивает военную мощь, заявил Столтенберг - РИА Новости, 03.04.2024

Россия постоянно наращивает военную мощь, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс наблюдает "постоянное" наращивание военной мощи России, поэтому считает важным "больше делать" для... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:02

2024-04-03T13:02

2024-04-03T13:07

россия

йенс столтенберг

нато

в мире

вооруженные силы рф

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс наблюдает "постоянное" наращивание военной мощи России, поэтому считает важным "больше делать" для укрепления оборонных способностей союзников, хотя в РФ не раз заявляли, что именно НАТО нацелена на конфронтацию, и отмечали ее беспрецедентную активность у западных границ. "Мы наблюдаем постоянное наращивание со стороны России", - заявил Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран блока. По его утверждению, "мы видим, как они получают оружие и боеприпасы из КНДР и Ирана, мы видим, что Россия смогла поставить свою экономику на военные рейсы", хотя РФ, КНДР и Иран ранее неоднократно отвергали эти голословные обвинения, а МИД РФ заявлял, что Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и Северной Кореей. "Поэтому ситуация на поле боя такая сложная…, поэтому мы должны делать больше и для союзников по НАТО по наращиванию систем ПВО и артиллерии, более долгосрочным усилиям… долгосрочным обязательствам", - сказал Столтенберг. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, йенс столтенберг, нато, в мире, вооруженные силы рф