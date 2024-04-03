Россия постоянно наращивает военную мощь, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО наблюдает постоянное наращивание российской военной мощи
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс наблюдает "постоянное" наращивание военной мощи России, поэтому считает важным "больше делать" для укрепления оборонных способностей союзников, хотя в РФ не раз заявляли, что именно НАТО нацелена на конфронтацию, и отмечали ее беспрецедентную активность у западных границ.
"Мы наблюдаем постоянное наращивание со стороны России", - заявил Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран блока.
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По его утверждению, "мы видим, как они получают оружие и боеприпасы из КНДР и Ирана, мы видим, что Россия смогла поставить свою экономику на военные рейсы", хотя РФ, КНДР и Иран ранее неоднократно отвергали эти голословные обвинения, а МИД РФ заявлял, что Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и Северной Кореей.
"Поэтому ситуация на поле боя такая сложная…, поэтому мы должны делать больше и для союзников по НАТО по наращиванию систем ПВО и артиллерии, более долгосрочным усилиям… долгосрочным обязательствам", - сказал Столтенберг.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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