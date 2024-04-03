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Эксперт оценил возможности новой гиперзвуковой ракеты КНДР - РИА Новости, 03.04.2024
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20:11 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/raketa-1937699589.html
Эксперт оценил возможности новой гиперзвуковой ракеты КНДР
Эксперт оценил возможности новой гиперзвуковой ракеты КНДР - РИА Новости, 03.04.2024
Эксперт оценил возможности новой гиперзвуковой ракеты КНДР
Испытанная накануне новая северокорейская гиперзвуковая ракета "Хвасонпхо-16на" сможет потенциально достичь Аляски и Гавайских островов, где расположено... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:11
2024-04-03T20:11
в мире
аляска
тихий океан
гуам
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Испытанная накануне новая северокорейская гиперзвуковая ракета "Хвасонпхо-16на" сможет потенциально достичь Аляски и Гавайских островов, где расположено Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США, заявил РИА Новости доцент южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп. "В принципе можно ожидать, что оснащенная твердотопливным ракетным двигателем "Хвасонпхо-16на" на 7-осном шасси будет обладать большей дальностью, чем жидкостная "Хвасон-12", размещавшаяся на 6-осном шасси. "Хвасон-12" уже не раз запускалась в сторону Тихого океана через японский архипелаг, преодолевая порядка 4500 км, и можно предполагать, что ее максимальная дальность составляет более 6000 км. Поэтому я думаю, что Гуам безусловно попадает в список потенциальных целей "Хвасонпхо-16на", но это могут быть и Аляска или Гавайи, как утверждает Северная Корея", - заявил эксперт. Он также обратил внимание на разницу в оценках дальности полета испытанной вчера ракеты, отметив, что это может говорить о проблемах с отслеживанием гиперзвуковых блоков и возможностью их перехвата. "Вчера наши вооруженные силы заявили, что дальность полета составила 600 км, а Север говорит о 1000 км. В итоге это означает, что последние 400 км гиперзвукового планирующего полета не были зафиксированы. Если это так, то даже не знаю, что тут говорить о противоракетной обороне", - указал эксперт. Ранее сегодня северокорейское агентство ЦТАК сообщило об успешном проведении ﻿Главным управлением ракетостроения КНДР испытательного запуска новой гиперзвуковой ракеты средне-большой дальности "Хвасонпхо-16на". Твердотопливная баллистическая ракета была запущена из района Пхеньяна в северо-восточном направлении, после чего от нее отделился гиперзвуковой планирующий боевой блок, который поднялся на высоту в 101,1 км, затем вновь достиг высоты в 72,3 км и точно попал в цель в акватории Японского моря на расстоянии в 1000 км от места запуска. В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов назвали заявления северокорейской стороны "преувеличенными", отметив, что, по их данным, дальность полета составила немногим более 600 км и проверить и траекторию "скачущего" полета гиперзвукового планирующего блока КНДР не могла, поскольку "достижения второй максимальной высоты или резкого взлета после спуска не было". Южнокорейские военные подчеркнули, что отслеживали ракету на протяжении всего полета, она действительно достигла максимальной скорости, превышающей скорость звука в 10 раз, но последующий спуск с планирующим полетом проходил со скоростью менее 5 Маха, поэтому испытание нельзя оценить как полностью успешное. В Сеуле отметили, что в ходе полета гиперзвукового блока наблюдалась криволинейная траектория, но для "идеального планирования" потребуются дополнительные испытания, которые займут продолжительное время из-за сложности гиперзвуковых технологий.
https://ria.ru/20240331/germaniya-1936931947.html
https://ria.ru/20240329/raketa-1936595447.html
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в мире, аляска, тихий океан, гуам, вооруженные силы сша
В мире, Аляска, Тихий океан, Гуам, Вооруженные силы США
Эксперт оценил возможности новой гиперзвуковой ракеты КНДР

Эксперт: новая гиперзвуковая ракета КНДР сможет достичь Аляски и Гавайев

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Испытанная накануне новая северокорейская гиперзвуковая ракета "Хвасонпхо-16на" сможет потенциально достичь Аляски и Гавайских островов, где расположено Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США, заявил РИА Новости доцент южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп.
«
"В принципе можно ожидать, что оснащенная твердотопливным ракетным двигателем "Хвасонпхо-16на" на 7-осном шасси будет обладать большей дальностью, чем жидкостная "Хвасон-12", размещавшаяся на 6-осном шасси. "Хвасон-12" уже не раз запускалась в сторону Тихого океана через японский архипелаг, преодолевая порядка 4500 км, и можно предполагать, что ее максимальная дальность составляет более 6000 км. Поэтому я думаю, что Гуам безусловно попадает в список потенциальных целей "Хвасонпхо-16на", но это могут быть и Аляска или Гавайи, как утверждает Северная Корея", - заявил эксперт.
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Он также обратил внимание на разницу в оценках дальности полета испытанной вчера ракеты, отметив, что это может говорить о проблемах с отслеживанием гиперзвуковых блоков и возможностью их перехвата.
«
"Вчера наши вооруженные силы заявили, что дальность полета составила 600 км, а Север говорит о 1000 км. В итоге это означает, что последние 400 км гиперзвукового планирующего полета не были зафиксированы. Если это так, то даже не знаю, что тут говорить о противоракетной обороне", - указал эксперт.
Ранее сегодня северокорейское агентство ЦТАК сообщило об успешном проведении ﻿Главным управлением ракетостроения КНДР испытательного запуска новой гиперзвуковой ракеты средне-большой дальности "Хвасонпхо-16на". Твердотопливная баллистическая ракета была запущена из района Пхеньяна в северо-восточном направлении, после чего от нее отделился гиперзвуковой планирующий боевой блок, который поднялся на высоту в 101,1 км, затем вновь достиг высоты в 72,3 км и точно попал в цель в акватории Японского моря на расстоянии в 1000 км от места запуска.
В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов назвали заявления северокорейской стороны "преувеличенными", отметив, что, по их данным, дальность полета составила немногим более 600 км и проверить и траекторию "скачущего" полета гиперзвукового планирующего блока КНДР не могла, поскольку "достижения второй максимальной высоты или резкого взлета после спуска не было". Южнокорейские военные подчеркнули, что отслеживали ракету на протяжении всего полета, она действительно достигла максимальной скорости, превышающей скорость звука в 10 раз, но последующий спуск с планирующим полетом проходил со скоростью менее 5 Маха, поэтому испытание нельзя оценить как полностью успешное. В Сеуле отметили, что в ходе полета гиперзвукового блока наблюдалась криволинейная траектория, но для "идеального планирования" потребуются дополнительные испытания, которые займут продолжительное время из-за сложности гиперзвуковых технологий.
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