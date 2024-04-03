https://ria.ru/20240403/putin-1937636028.html

Путин заявил, что Россия гордится МГУ

Путин заявил, что Россия гордится МГУ - РИА Новости, 03.04.2024

Путин заявил, что Россия гордится МГУ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится МГУ, пообещал сделать все, чтобы поддержать университет. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:35

2024-04-03T16:35

2024-04-03T16:49

общество

россия

владимир путин

российская академия наук

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится МГУ, пообещал сделать все, чтобы поддержать университет. Путин в среду провел встречу с ректором МГУ им. М. В. Ломоносова, академиком РАН Виктором Садовничим и поздравил его с юбилеем. "Даже в самые сложные времена (МГУ - ред.) уверенно стоял на ногах. Продолжаете заниматься и наукой, и молодыми людьми, им помогаете, организуете работу крупнейшего высшего учебного заведения страны. Мы по праву гордимся Московским государственным университетом. И я как член попечительского совета сделаю все, что от меня зависит, чтобы вас поддержать", - сказал президент.

https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937626153.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, российская академия наук, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова