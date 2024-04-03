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Путин заявил, что Россия гордится МГУ - РИА Новости, 03.04.2024
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16:35 03.04.2024 (обновлено: 16:49 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/putin-1937636028.html
Путин заявил, что Россия гордится МГУ
Путин заявил, что Россия гордится МГУ - РИА Новости, 03.04.2024
Путин заявил, что Россия гордится МГУ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится МГУ, пообещал сделать все, чтобы поддержать университет. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:35
2024-04-03T16:49
общество
россия
владимир путин
российская академия наук
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится МГУ, пообещал сделать все, чтобы поддержать университет. Путин в среду провел встречу с ректором МГУ им. М. В. Ломоносова, академиком РАН Виктором Садовничим и поздравил его с юбилеем. "Даже в самые сложные времена (МГУ - ред.) уверенно стоял на ногах. Продолжаете заниматься и наукой, и молодыми людьми, им помогаете, организуете работу крупнейшего высшего учебного заведения страны. Мы по праву гордимся Московским государственным университетом. И я как член попечительского совета сделаю все, что от меня зависит, чтобы вас поддержать", - сказал президент.
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937626153.html
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общество, россия, владимир путин, российская академия наук, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Виктор Садовничий, МГУ имени М. В. Ломоносова
Путин заявил, что Россия гордится МГУ

Путин заявил, что Россия гордится МГУ, и пообещал его поддержать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится МГУ, пообещал сделать все, чтобы поддержать университет.
Путин в среду провел встречу с ректором МГУ им. М. В. Ломоносова, академиком РАН Виктором Садовничим и поздравил его с юбилеем.
"Даже в самые сложные времена (МГУ - ред.) уверенно стоял на ногах. Продолжаете заниматься и наукой, и молодыми людьми, им помогаете, организуете работу крупнейшего высшего учебного заведения страны. Мы по праву гордимся Московским государственным университетом. И я как член попечительского совета сделаю все, что от меня зависит, чтобы вас поддержать", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим
Вчера, 16:02
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наукВиктор СадовничийМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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