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Сдача городов: немецкий офицер испугался масштабного прорыва России - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:24 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/proryv-1937470299.html
Сдача городов: немецкий офицер испугался масштабного прорыва России
Сдача городов: немецкий офицер испугался масштабного прорыва России - РИА Новости, 03.04.2024
Сдача городов: немецкий офицер испугался масштабного прорыва России
Давление российской армии неизбежно вынудит Украину сдавать новые населенные пункты для удержания фронта от обвала, такое мнение высказал полковник бундесвера в РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T03:24
2024-04-03T03:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Давление российской армии неизбежно вынудит Украину сдавать новые населенные пункты для удержания фронта от обвала, такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt."Им (Украине. — Прим. ред.) &lt;…&gt;, вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта", — считает офицер.По мнению Рихтера, ВСУ жизненно необходимо сократить линию фронта и расширить оборонительные позиции на большую глубину. Однако даже при таких мерах у них не получится полностью исключить масштабный прорыв российской армии, выразил опасения он.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937023581.html
https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html
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в мире, украина, россия, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины
Сдача городов: немецкий офицер испугался масштабного прорыва России

Полковник Рихтер: ВСУ придется сдать часть городов, чтобы удержать фронт

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Давление российской армии неизбежно вынудит Украину сдавать новые населенные пункты для удержания фронта от обвала, такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt.
«
"Им (Украине. — Прим. ред.) <…>, вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта", — считает офицер.
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По мнению Рихтера, ВСУ жизненно необходимо сократить линию фронта и расширить оборонительные позиции на большую глубину. Однако даже при таких мерах у них не получится полностью исключить масштабный прорыв российской армии, выразил опасения он.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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