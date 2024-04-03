https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html

Последний вал: победа России придет с моря

Последний вал: победа России придет с моря - РИА Новости, 03.04.2024

Последний вал: победа России придет с моря

Вчера указом президента России главкомом ВМФ был назначен адмирал Александр Моисеев. Одновременно вице-адмирал Константин Кабанцов назначен командующим Северным РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:03

безопасность

россия

черное море

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владимир путин

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

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Вчера указом президента России главкомом ВМФ был назначен адмирал Александр Моисеев. Одновременно вице-адмирал Константин Кабанцов назначен командующим Северным флотом, а вице-адмирал Сергей Пинчук — командующим Черноморским флотом.По мнению экспертов, данные назначения, помимо бюрократически обтекаемых формулировок вроде "усиления", "углубления" и "расширения", означают принятие высшим военно-политическим руководством страны стратегического решения: в кратчайшие сроки превратить ВМФ России из наследника Военно-морского флота СССР, заточенного на борьбу с ВМФ НАТО, в гибкие и сверхтехнологичные военно-морские силы, не только надежно решающие сегодняшние задачи, но и развивающиеся в упреждающем режиме.Новому главкому ВМФ России придется одновременно решать две задачи.Задача первая — "здесь и сейчас": на основе имеющихся технических и организационных решений, уже доказавших свою эффективность, максимально оперативно решить вопрос борьбы с морскими и воздушными дронами противника, а главное — нейтрализовать систему их управления, которая базируется на технических возможностях НАТО.Семнадцатого марта Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота, где поручил отрабатывать отражение атак безэкипажных катеров ВСУ.Одно из ключевых направлений противодействия вражеским дронам — средства радиоэлектронной борьбы, или РЭБ, на которые руководством Вооруженных сил страны делается особый фокус. Так вот, новый главком ВМФ России Александр Моисеев имеет непосредственный опыт в этой области, так как во время службы на подводной лодке К-117 "Брянск" был командиром радиотехнической боевой части (БЧ-7), а кроме того, прекрасно знает специфику Черного моря, так как в свое время исполнял обязанности командующего Черноморским флотом, что делает его назначение более чем неслучайным.Задача вторая — "от забора и до 2050 года": коренным образом перестроить Военно-морской флот России с учетом потенциальных задач и рисков для страны, уходящих далеко за временной горизонт.На вчерашнем тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России Сергей Шойгу сообщил, что повышение боевого потенциала Военно-морского флота страны идет полным ходом.Это действительно так: в этом году в распоряжение флота поступят 12 надводных боевых судов и четыре подлодки (из них две — атомные). Шестнадцать боевых судов только за один год — это рекорд страны за последние несколько десятков лет: ВМФ России по факту стабильно получает каждый месяц современный боевой корабль.В частности, стратегические ядерные силы России обретут серьезное подкрепление в виде АПЛ "Князь Пожарский", несущей 16 МБР "Булава", и АПЛ "Архангельск", вооруженной "Калибрами", "Ониксами" и "Цирконами" (получила прозвище "Убийца авианосцев").Но нюанс заключается в том, что с момента заказа на современный боевой корабль до его спуска на воду ранее проходили годы, часто — десятки лет. И если в случае со стратегическими ядерными подводными лодками в силу специфики заложенные в них возможности будут отвечать потребностям флота и страны еще долгие годы, то с надводными кораблями ситуация меняется прямо на глазах.Вернее, она уже кардинально изменилась.Нет, большие корабли никто не будет списывать в утиль, а ныне еще строящиеся будут успешно достроены и введены в строй. Но изменившийся характер боевых действий диктует быструю и гибкую адаптацию традиционных кораблей к новым реальностям и параллельно — создание кораблей нового типа. И эти шаги уже предпринимаются.Помимо прочего, на вчерашнем совещании Сергей Шойгу сообщил, что в этом году в состав ВМФ войдут три малых ракетоносца типа "Каракурт", вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" (сейчас) и гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (в ближайшее время), и их количество будет увеличиваться. Прямо сейчас разрабатывается "Арктур" — "АПЛ будущего", использующая новые физические принципы. Продолжаются работы над сверхсекретными морскими ядерными дронами "Посейдон", а также их подлодками-носителями.Но главный новый фокус в развитии российского флота — на повышении скорости внедрения инноваций. Например, каждое новое судно будет представлять собой платформу, которую можно оперативно настраивать или перестраивать в зависимости от задач на конкретный момент и на данном ТВД. Соответственно, в Черном море новые корабли по умолчанию будут РЭБ-судами, не зависящими от береговых систем РЭБ, и будут иметь полный арсенал по обнаружению и уничтожению как воздушных, так и морских дронов, включая собственные штатные беспилотники-охотники.По словам президента Владимира Путина, "наши Вооруженные силы обрели (в рамках СВО. — Прим. ред.) колоссальный опыт": "Это от взвода до самого высшего звена. Проблемы видим. Понимаем, что нужно делать".А это значит, что уже совсем недалеко то время, когда моря будет бороздить фактически новый, но такой же победоносный флот России. И мы верим, что уже никто и никогда не сможет застать нас врасплох.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240401/oshibka-1936993352.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

россия

черное море

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безопасность, россия, черное море, ссср, владимир путин, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, аналитика