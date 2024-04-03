https://ria.ru/20240403/pioner-1937471957.html

После обрушения на руднике "Пионер" арестовали сотрудника Ростехнадзора

После обрушения на руднике "Пионер" арестовали сотрудника Ростехнадзора - РИА Новости, 03.04.2024

После обрушения на руднике "Пионер" арестовали сотрудника Ростехнадзора

Благовещенский городской суд отправил под стражу до 25 мая замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T04:35

2024-04-03T04:35

2024-04-03T05:56

происшествия

амурская область

россия

благовещенский городской суд

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

покровский рудник

чп на руднике "пионер" в амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр - РИА Новости. Благовещенский городской суд отправил под стражу до 25 мая замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, обвиняемого в халатности после ЧП на руднике "Пионер", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУСК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в халатности Смирнова сроком до 25 мая", — зачитала решение судья.Сторона защиты просила в суде отправить их подопечного под домашний арест. Свою вину обвиняемый не признает. Прокуратура региона поддержала ходатайство следствия.Заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора задержали в понедельник. В тот же день им предъявили обвинение по статье "халатность". Следствие полагает, что обвиняемые в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, вследствие чего не был решен вопрос об административном приостановлении деятельности рудника. Восемнадцатого марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. Двадцать пятого марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщало АО "Покровский рудник".

https://ria.ru/20240401/rudnik-1937200197.html

https://ria.ru/20240401/rudnik-1937211091.html

https://ria.ru/20240325/pioner-1935642564.html

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происшествия, амурская область, россия, благовещенский городской суд, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), покровский рудник, чп на руднике "пионер" в амурской области