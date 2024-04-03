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Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ - РИА Новости, 03.04.2024
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16:14 03.04.2024 (обновлено: 16:52 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/peresdacha-1937628618.html
Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ
Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ
Пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году можно будет 4 и 5 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:14
2024-04-03T16:52
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году можно будет 4 и 5 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. &quot;Все, что нам необходимо - сделано, 4 и 5 июля - это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята, конечно, волнуются, все бывает в этой жизни, но если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе, на его карьере&quot;, - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.Премьер-министр назвал это решение важнейшим и отметил, что оно не требует никаких законодательных изменений. "Я именно радуюсь за то, что у нас появится такая возможность ближайшее время, нам ничего для этого не надо, никаких законодательных изменений, у Рособрнадзора и Минпроса достаточно полномочий для урегулирования данного вопроса своими внутренними нормативными актами", - сказал Мишустин. Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов "и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач".
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ

Мишустин: пересдать один из предметов ЕГЭ в 2024 году можно будет 4 и 5 июля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом единого государственного экзамена
Перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году можно будет 4 и 5 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«

"Все, что нам необходимо - сделано, 4 и 5 июля - это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята, конечно, волнуются, все бывает в этой жизни, но если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе, на его карьере", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.

Премьер-министр назвал это решение важнейшим и отметил, что оно не требует никаких законодательных изменений. "Я именно радуюсь за то, что у нас появится такая возможность ближайшее время, нам ничего для этого не надо, никаких законодательных изменений, у Рособрнадзора и Минпроса достаточно полномочий для урегулирования данного вопроса своими внутренними нормативными актами", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов "и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач".
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ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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