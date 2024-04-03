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Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ

Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ

Пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году можно будет 4 и 5 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:14

2024-04-03T16:14

2024-04-03T16:52

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году можно будет 4 и 5 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Все, что нам необходимо - сделано, 4 и 5 июля - это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята, конечно, волнуются, все бывает в этой жизни, но если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе, на его карьере", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.Премьер-министр назвал это решение важнейшим и отметил, что оно не требует никаких законодательных изменений. "Я именно радуюсь за то, что у нас появится такая возможность ближайшее время, нам ничего для этого не надо, никаких законодательных изменений, у Рособрнадзора и Минпроса достаточно полномочий для урегулирования данного вопроса своими внутренними нормативными актами", - сказал Мишустин. Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов "и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач".

https://ria.ru/20240326/ege-1935783236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование