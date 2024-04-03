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В ходе переговоров Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/peregovory-1937718771.html
В ходе переговоров Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине
В ходе переговоров Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине - РИА Новости, 03.04.2024
В ходе переговоров Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине
В ходе прошедших в среду переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:00
2024-04-03T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
себастьян лекорню
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В ходе прошедших в среду переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине, сообщили в Минобороны РФ. "Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России - бессмысленно", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240403/voyska-1937718600.html
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в мире, украина, россия, франция, себастьян лекорню, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Себастьян Лекорню, Сергей Шойгу
В ходе переговоров Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине

В ходе переговоров Шойгу и Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В ходе прошедших в среду переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России - бессмысленно", - сообщили в ведомстве.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу
Вчера, 22:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияСебастьян ЛекорнюСергей Шойгу
 
 
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