https://ria.ru/20240403/peregovory-1937718771.html
В ходе переговоров Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине
В ходе переговоров Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине - РИА Новости, 03.04.2024
В ходе переговоров Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине
В ходе прошедших в среду переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:00
2024-04-03T23:00
2024-04-03T23:00
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себастьян лекорню
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В ходе прошедших в среду переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине, сообщили в Минобороны РФ. "Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России - бессмысленно", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240403/voyska-1937718600.html
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в мире, украина, россия, франция, себастьян лекорню, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Себастьян Лекорню, Сергей Шойгу
В ходе переговоров Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине
В ходе переговоров Шойгу и Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине