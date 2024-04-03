https://ria.ru/20240403/peregovory-1937718100.html

Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции

Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции - РИА Новости, 03.04.2024

Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T22:51

2024-04-03T22:51

2024-04-03T23:46

теракт в "крокус сити холле"

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крокус

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщили в Минобороны. "Третьего апреля 2024 года по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню", — подчеркнули в ведомстве.Французский министр, в частности, выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле". При этом он настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада к этой атаке, перекладывая всю вину на ИГИЛ*.Шойгу, в свою очередь, заявил, что расследование по этому делу обязательно доведут до конца, а все виновные понесут заслуженное наказание."Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", — сказал он.Стороны также коснулись темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов. При этом Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по ситуации на Украине. Как отметили в Минобороны, исходные положения могли бы основываться на мирной инициативе, разработанной в Стамбуле в 2022 году. Там также подчеркнули, что проведение саммита в Женеве без участия России бессмысленно.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин отметил позже, что если Киев хочет диалога, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240403/krokus-1937524046.html

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

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