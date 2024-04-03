Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Лекорню
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщили в Минобороны.
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"Третьего апреля 2024 года по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню", — подчеркнули в ведомстве.
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Французский министр, в частности, выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле". При этом он настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада к этой атаке, перекладывая всю вину на ИГИЛ*.
Шойгу, в свою очередь, заявил, что расследование по этому делу обязательно доведут до конца, а все виновные понесут заслуженное наказание.
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"Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", — сказал он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин отметил позже, что если Киев хочет диалога, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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