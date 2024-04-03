Палестина попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в организацию
Палестина просит СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав организации
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН . Архивное фото
ООН, 3 апр – РИА Новости. Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее запрос поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН.
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"В свете заявки Государства Палестина о приеме в члены ООН, содержащейся в документе S/2011/592 от 23 сентября 2011 года, и по указанию палестинского руководства имею честь просить вновь рассмотреть эту заявку Советом безопасности в апреле 2024 года. Буду признателен, если вы передадите эту просьбу Совету безопасности как можно скорее", - говорится в письме от постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура председателю Совета безопасности.
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Копии писем имеются в распоряжении РИА Новости. Сейчас Палестина обладает статусом государства-наблюдателя в ООН.
Между тем второе письмо председателю Совбеза направили главы Арабской группы, Организации исламского сотрудничества (ОИС), и координационного бюро Движения неприсоединения в штаб-квартире ООН.
"Пользуемся случаем, чтобы уведомить вас о поддержке Лигой арабских государств, ОИС, и Движением неприсоединения принятия Государства Палестина в качестве государства-члена в состав ООН. Наши группы поддерживают заявку на принятие от Государства Палестина, которая была подана в сентябре 2011 года и которая по-прежнему ждет рассмотрения, что потребует официальной рекомендации со стороны Совета безопасности Генеральной Ассамблее", - отмечается во втором письме.
К документу прилагается список из 140 стран, признавших Государство Палестина.
Ранее Мансур выразил надежду, что Палестине удастся стать полноценным 194-м членом ООН уже в апреле.
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