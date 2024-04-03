https://ria.ru/20240403/palestina-1937722485.html

Палестина попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в организацию

Палестина попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в организацию - РИА Новости, 03.04.2024

Палестина попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в организацию

Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее запрос поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T23:39

2024-04-03T23:39

2024-04-03T23:39

в мире

палестина

рияд мансур

оон

движение неприсоединения

лига арабских государств

совет безопасности оон

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ООН, 3 апр – РИА Новости. Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее запрос поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. "В свете заявки Государства Палестина о приеме в члены ООН, содержащейся в документе S/2011/592 от 23 сентября 2011 года, и по указанию палестинского руководства имею честь просить вновь рассмотреть эту заявку Советом безопасности в апреле 2024 года. Буду признателен, если вы передадите эту просьбу Совету безопасности как можно скорее", - говорится в письме от постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура председателю Совета безопасности. Копии писем имеются в распоряжении РИА Новости. Сейчас Палестина обладает статусом государства-наблюдателя в ООН. Между тем второе письмо председателю Совбеза направили главы Арабской группы, Организации исламского сотрудничества (ОИС), и координационного бюро Движения неприсоединения в штаб-квартире ООН. "Пользуемся случаем, чтобы уведомить вас о поддержке Лигой арабских государств, ОИС, и Движением неприсоединения принятия Государства Палестина в качестве государства-члена в состав ООН. Наши группы поддерживают заявку на принятие от Государства Палестина, которая была подана в сентябре 2011 года и которая по-прежнему ждет рассмотрения, что потребует официальной рекомендации со стороны Совета безопасности Генеральной Ассамблее", - отмечается во втором письме. К документу прилагается список из 140 стран, признавших Государство Палестина. Ранее Мансур выразил надежду, что Палестине удастся стать полноценным 194-м членом ООН уже в апреле.

https://ria.ru/20240123/sozdanie-1923101230.html

https://ria.ru/20231128/palestina-1912492639.html

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в мире, палестина, рияд мансур, оон, движение неприсоединения, лига арабских государств, совет безопасности оон