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Палестина попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в организацию - РИА Новости, 03.04.2024
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23:39 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/palestina-1937722485.html
Палестина попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в организацию
Палестина попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в организацию - РИА Новости, 03.04.2024
Палестина попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в организацию
Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее запрос поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:39
2024-04-03T23:39
в мире
палестина
рияд мансур
оон
движение неприсоединения
лига арабских государств
совет безопасности оон
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ООН, 3 апр – РИА Новости. Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее запрос поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. "В свете заявки Государства Палестина о приеме в члены ООН, содержащейся в документе S/2011/592 от 23 сентября 2011 года, и по указанию палестинского руководства имею честь просить вновь рассмотреть эту заявку Советом безопасности в апреле 2024 года. Буду признателен, если вы передадите эту просьбу Совету безопасности как можно скорее", - говорится в письме от постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура председателю Совета безопасности. Копии писем имеются в распоряжении РИА Новости. Сейчас Палестина обладает статусом государства-наблюдателя в ООН. Между тем второе письмо председателю Совбеза направили главы Арабской группы, Организации исламского сотрудничества (ОИС), и координационного бюро Движения неприсоединения в штаб-квартире ООН. "Пользуемся случаем, чтобы уведомить вас о поддержке Лигой арабских государств, ОИС, и Движением неприсоединения принятия Государства Палестина в качестве государства-члена в состав ООН. Наши группы поддерживают заявку на принятие от Государства Палестина, которая была подана в сентябре 2011 года и которая по-прежнему ждет рассмотрения, что потребует официальной рекомендации со стороны Совета безопасности Генеральной Ассамблее", - отмечается во втором письме. К документу прилагается список из 140 стран, признавших Государство Палестина. Ранее Мансур выразил надежду, что Палестине удастся стать полноценным 194-м членом ООН уже в апреле.
https://ria.ru/20240123/sozdanie-1923101230.html
https://ria.ru/20231128/palestina-1912492639.html
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в мире, палестина, рияд мансур, оон, движение неприсоединения, лига арабских государств, совет безопасности оон
В мире, Палестина, Рияд Мансур, ООН, Движение неприсоединения, Лига арабских государств, Совет Безопасности ООН
Палестина попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в организацию

Палестина просит СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав организации

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 апр – РИА Новости. Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее запрос поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН.
«
"В свете заявки Государства Палестина о приеме в члены ООН, содержащейся в документе S/2011/592 от 23 сентября 2011 года, и по указанию палестинского руководства имею честь просить вновь рассмотреть эту заявку Советом безопасности в апреле 2024 года. Буду признателен, если вы передадите эту просьбу Совету безопасности как можно скорее", - говорится в письме от постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура председателю Совета безопасности.
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Копии писем имеются в распоряжении РИА Новости. Сейчас Палестина обладает статусом государства-наблюдателя в ООН.
Между тем второе письмо председателю Совбеза направили главы Арабской группы, Организации исламского сотрудничества (ОИС), и координационного бюро Движения неприсоединения в штаб-квартире ООН.
"Пользуемся случаем, чтобы уведомить вас о поддержке Лигой арабских государств, ОИС, и Движением неприсоединения принятия Государства Палестина в качестве государства-члена в состав ООН. Наши группы поддерживают заявку на принятие от Государства Палестина, которая была подана в сентябре 2011 года и которая по-прежнему ждет рассмотрения, что потребует официальной рекомендации со стороны Совета безопасности Генеральной Ассамблее", - отмечается во втором письме.
К документу прилагается список из 140 стран, признавших Государство Палестина.
Ранее Мансур выразил надежду, что Палестине удастся стать полноценным 194-м членом ООН уже в апреле.
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В миреПалестинаРияд МансурООНДвижение неприсоединенияЛига арабских государствСовет Безопасности ООН
 
 
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