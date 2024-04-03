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Детского омбудсмена встревожил ответ "Алисы" на вопрос по "Маше и медведю" - РИА Новости, 03.04.2024
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17:23 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/otvet-1937660247.html
Детского омбудсмена встревожил ответ "Алисы" на вопрос по "Маше и медведю"
Детского омбудсмена встревожил ответ "Алисы" на вопрос по "Маше и медведю" - РИА Новости, 03.04.2024
Детского омбудсмена встревожил ответ "Алисы" на вопрос по "Маше и медведю"
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:23
2024-04-03T17:23
санкт-петербург
алиса
маша и медведи
youtube
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки "Алиса" на вопрос по популярному мультфильму "Маша и Медведь". Митянина в среду выступила с отчетом о своей работе перед депутатами городского парламента. Как отметила омбудсмен, она видит опасность для детей в свободном доступе к информации в интернете. "Вот я вам приведу наглядный пример. Замечательный совершенно есть мультик "Маша и медведь". Я уверена, что те, у кого есть маленькие дети, его смотрели... Меня (всегда) интересовал вопрос, который, оказывается, интересует и маленьких детей. Маша живет в лесу одна с медведем, с ней происходят всякие разные веселые истории, но почему она одна-то живет? Этот вопрос задают дети, и... вот как на вопрос ребенка, почему Маша живет одна, отвечает (колонка) "Алиса", – сказала Митянина, показав депутатам фрагмент из мультфильма, а также видео с ответом на этот вопрос. "Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни", – прозвучал ответ. Детский омбудсмен отреагировала на него признанием, что ей не смешно. Также Митянина негативно оценила размещенный на YouTube мультсериал "Скибиди Туалет", где персонажи представлены сущностями в виде голов без тел, находящихся внутри движущихся унитазов. "Теперь это преподносится как вечная борьба добра со злом. Дети 7-8 лет с нетерпением ждут новые серии и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают персонажей этой вакханалии. У самого популярного видео 297 миллионов просмотров", – посетовала детский омбудсмен. "Главная проблема – это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора, и мусор этот, распространяясь моментально, подается как истина в последней инстанции, носит неконтролируемый характер. Как на это сознание детское отреагирует... предсказать очень сложно. Если ребенок находится в психологически сложной для себя ситуации, результат вообще непредсказуем", – считает Митянина.
https://ria.ru/20240109/uzerli-1920289072.html
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санкт-петербург, алиса, маша и медведи, youtube
Санкт-Петербург, Алиса, Маша и Медведи, YouTube
Детского омбудсмена встревожил ответ "Алисы" на вопрос по "Маше и медведю"

Омбудсмена Митянину встревожил ответ "Алисы" на вопрос по "Маше и медведю"

© "Маша и Медведь"/YouTubeКадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
© "Маша и Медведь"/YouTube
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки "Алиса" на вопрос по популярному мультфильму "Маша и Медведь".
Митянина в среду выступила с отчетом о своей работе перед депутатами городского парламента. Как отметила омбудсмен, она видит опасность для детей в свободном доступе к информации в интернете.
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«
"Вот я вам приведу наглядный пример. Замечательный совершенно есть мультик "Маша и медведь". Я уверена, что те, у кого есть маленькие дети, его смотрели... Меня (всегда) интересовал вопрос, который, оказывается, интересует и маленьких детей. Маша живет в лесу одна с медведем, с ней происходят всякие разные веселые истории, но почему она одна-то живет? Этот вопрос задают дети, и... вот как на вопрос ребенка, почему Маша живет одна, отвечает (колонка) "Алиса", – сказала Митянина, показав депутатам фрагмент из мультфильма, а также видео с ответом на этот вопрос.
«
"Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни", – прозвучал ответ.
Детский омбудсмен отреагировала на него признанием, что ей не смешно. Также Митянина негативно оценила размещенный на YouTube мультсериал "Скибиди Туалет", где персонажи представлены сущностями в виде голов без тел, находящихся внутри движущихся унитазов.
"Теперь это преподносится как вечная борьба добра со злом. Дети 7-8 лет с нетерпением ждут новые серии и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают персонажей этой вакханалии. У самого популярного видео 297 миллионов просмотров", – посетовала детский омбудсмен.
"Главная проблема – это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора, и мусор этот, распространяясь моментально, подается как истина в последней инстанции, носит неконтролируемый характер. Как на это сознание детское отреагирует... предсказать очень сложно. Если ребенок находится в психологически сложной для себя ситуации, результат вообще непредсказуем", – считает Митянина.
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Санкт-ПетербургАлисаМаша и МедведиYouTube
 
 
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