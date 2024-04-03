Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в России
Совфед призвал ООН осудить действия Запада по вмешательству в выборы в России
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду принял обращение к ООН и парламентам мира, в котором сенаторы РФ призывают осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента РФ.
Ранее соответствующее поручение комитету по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"Совет Федерации ФС РФ призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента РФ, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", - говорится в тексте принятого обращения.
Сенаторы РФ отметили, что палата "решительно осуждает" попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента РФ, которые начались ещё "до назначения" этих выборов.
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"Сенаторы РФ приветствуют позицию государств мирового большинства, отказавшихся поддержать инициированное США и их сателлитами заявление с осуждением организации выборов президента РФ", - добавили в верхней палате российского парламента.
В обращении также подчеркивается, что действия по срыву выборов президента РФ "предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами".
"Вооруженные формирования Украины обстреливали избирательные участки в приграничных регионах РФ, активно применяли в период выборов несущие взрывчатые вещества беспилотные летательные аппараты против гражданских объектов в субъектах РФ, осуществили получившие жесткий отпор попытки вооруженного прорыва на территории Курской и Белгородской областей. В результате этих преступных акций погибли мирные жители, в том числе дети", - объяснили парламентарии.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.