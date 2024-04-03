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Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в России - РИА Новости, 03.04.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:48 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/oon-1937517997.html
Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в России
Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в России - РИА Новости, 03.04.2024
Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в России
Совет Федерации на заседании в среду принял обращение к ООН и парламентам мира, в котором сенаторы РФ призывают осудить действия стран коллективного Запада по... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:48
2024-04-03T10:48
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду принял обращение к ООН и парламентам мира, в котором сенаторы РФ призывают осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента РФ. Ранее соответствующее поручение комитету по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. "Совет Федерации ФС РФ призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента РФ, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", - говорится в тексте принятого обращения. Сенаторы РФ отметили, что палата "решительно осуждает" попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента РФ, которые начались ещё "до назначения" этих выборов. "Сенаторы РФ приветствуют позицию государств мирового большинства, отказавшихся поддержать инициированное США и их сателлитами заявление с осуждением организации выборов президента РФ", - добавили в верхней палате российского парламента. В обращении также подчеркивается, что действия по срыву выборов президента РФ "предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами". "Вооруженные формирования Украины обстреливали избирательные участки в приграничных регионах РФ, активно применяли в период выборов несущие взрывчатые вещества беспилотные летательные аппараты против гражданских объектов в субъектах РФ, осуществили получившие жесткий отпор попытки вооруженного прорыва на территории Курской и Белгородской областей. В результате этих преступных акций погибли мирные жители, в том числе дети", - объяснили парламентарии. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240320/matvienko-1934399930.html
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россия, вашингтон (штат), сша, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, оон, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Вашингтон (штат), США, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, ООН, Политика
Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в России

Совфед призвал ООН осудить действия Запада по вмешательству в выборы в России

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду принял обращение к ООН и парламентам мира, в котором сенаторы РФ призывают осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента РФ.
Ранее соответствующее поручение комитету по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы
20 марта, 10:38
"Совет Федерации ФС РФ призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента РФ, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", - говорится в тексте принятого обращения.
Сенаторы РФ отметили, что палата "решительно осуждает" попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента РФ, которые начались ещё "до назначения" этих выборов.
«
"Сенаторы РФ приветствуют позицию государств мирового большинства, отказавшихся поддержать инициированное США и их сателлитами заявление с осуждением организации выборов президента РФ", - добавили в верхней палате российского парламента.
В обращении также подчеркивается, что действия по срыву выборов президента РФ "предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами".
"Вооруженные формирования Украины обстреливали избирательные участки в приграничных регионах РФ, активно применяли в период выборов несущие взрывчатые вещества беспилотные летательные аппараты против гражданских объектов в субъектах РФ, осуществили получившие жесткий отпор попытки вооруженного прорыва на территории Курской и Белгородской областей. В результате этих преступных акций погибли мирные жители, в том числе дети", - объяснили парламентарии.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
В ООН могут обсудить попытки вмешаться в выборы в России, заявила Матвиенко
18 марта, 11:22
 
Выборы президента России — 2024РоссияВашингтон (штат)СШАВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФООНПолитика
 
 
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