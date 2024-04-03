https://ria.ru/20240403/obysk-1937526330.html
В филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане проходит обыск
В филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане проходит обыск - РИА Новости, 03.04.2024
В филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане проходит обыск
Сотрудники полиции проводят обыск в филиале ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:28
2024-04-03T11:28
2024-04-03T11:28
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят обыск в филиале ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Обыск проводится в "Дагэнерго", работают сотрудники МВД", – сказал собеседник агентства. По его словам, следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Информацию об обыске подтвердил и другой источник РИА Новости. В пресс-службе "Дагэнерго" от комментариев воздержались.
https://ria.ru/20240209/arest-1926515415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане проходит обыск
Полиция проводит обыск в филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане