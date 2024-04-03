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В филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане проходит обыск - РИА Новости, 03.04.2024
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11:28 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/obysk-1937526330.html
В филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане проходит обыск
В филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане проходит обыск - РИА Новости, 03.04.2024
В филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане проходит обыск
Сотрудники полиции проводят обыск в филиале ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:28
2024-04-03T11:28
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят обыск в филиале ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Обыск проводится в "Дагэнерго", работают сотрудники МВД", – сказал собеседник агентства. По его словам, следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Информацию об обыске подтвердил и другой источник РИА Новости. В пресс-службе "Дагэнерго" от комментариев воздержались.
https://ria.ru/20240209/arest-1926515415.html
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Варвара Скокшина
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане проходит обыск

Полиция проводит обыск в филиале "Россети Северного Кавказа" в Дагестане

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят обыск в филиале ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Обыск проводится в "Дагэнерго", работают сотрудники МВД", – сказал собеседник агентства. По его словам, следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.
Информацию об обыске подтвердил и другой источник РИА Новости.
В пресс-службе "Дагэнерго" от комментариев воздержались.
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