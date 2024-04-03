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Володин заявил о необходимости подумать о качестве медицинского образования - РИА Новости, 03.04.2024
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14:58 03.04.2024 (обновлено: 15:29 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/obrazovanie-1937598508.html
Володин заявил о необходимости подумать о качестве медицинского образования
Володин заявил о необходимости подумать о качестве медицинского образования - РИА Новости, 03.04.2024
Володин заявил о необходимости подумать о качестве медицинского образования
Необходимо уделить внимание вопросу качества медицинского образования в России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:58
2024-04-03T15:29
общество
россия
вячеслав володин
михаил мурашко
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо уделить внимание вопросу качества медицинского образования в России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Совершенно понятно, что, когда речь идет о медицине, это в первую очередь научные школы, которые формируются десятилетиями. И нам надо думать о качестве медицинского образования", - сказал Володин на отчете правительства в ГД. По мнению Володина, правильно было бы, чтобы за качество медобразования отвечал министр здравоохранения Михаил Мурашко, потому что "сейчас министерство высшей школы понаоткрывает факультеты, а кто там потом выпустится – неизвестно". "Потому что у нас даже есть медицинский факультет в МГИМО! Вы вдумайтесь! Наверное, международники-врачи тоже нужны. Вот только у нас почему-то дефицит огромный кадров, не хватает 30 тысяч врачей. А все больше и больше факультетов. Наверное, министр высшей школы должен задуматься, что все-таки здесь важно не количественная сторона, а качество, именно качество подготовки специалистов", - отметил Володин. Он добавил, что контролировать медицинское образование должен человек, "у которого должна быть для всех понятная фамилия, имя, отчество, кто отвечает за качество здравоохранения". Как пояснил Володин, сейчас министр здравоохранения отвечает за качество здравоохранения, а медфакультеты открывают другие министры. "И если мы говорим об открытии новых факультетов, то нам надо понимать, что их выпускники придут в профессию, они вернутся. А сегодня в нас где-то 34% всего направленцев, тех, кто идет по направлению от районов, ЦРБ, возвращаются в больницы работать. Это тоже не может не волновать. Одним словом, эта тема, хотелось бы, чтобы была на приоритетном контроле", - заключил председатель ГД. -0-
https://ria.ru/20230917/kliniki-1896847386.html
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общество, россия, вячеслав володин, михаил мурашко, госдума рф, мгимо, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мурашко, Госдума РФ, МГИМО, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Навигатор абитуриента, Кем стать
Володин заявил о необходимости подумать о качестве медицинского образования

Володин: правильно было бы, чтобы за качество медобразования отвечал Минздрав

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо уделить внимание вопросу качества медицинского образования в России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Совершенно понятно, что, когда речь идет о медицине, это в первую очередь научные школы, которые формируются десятилетиями. И нам надо думать о качестве медицинского образования", - сказал Володин на отчете правительства в ГД.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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По мнению Володина, правильно было бы, чтобы за качество медобразования отвечал министр здравоохранения Михаил Мурашко, потому что "сейчас министерство высшей школы понаоткрывает факультеты, а кто там потом выпустится – неизвестно".
«
"Потому что у нас даже есть медицинский факультет в МГИМО! Вы вдумайтесь! Наверное, международники-врачи тоже нужны. Вот только у нас почему-то дефицит огромный кадров, не хватает 30 тысяч врачей. А все больше и больше факультетов. Наверное, министр высшей школы должен задуматься, что все-таки здесь важно не количественная сторона, а качество, именно качество подготовки специалистов", - отметил Володин.
Он добавил, что контролировать медицинское образование должен человек, "у которого должна быть для всех понятная фамилия, имя, отчество, кто отвечает за качество здравоохранения". Как пояснил Володин, сейчас министр здравоохранения отвечает за качество здравоохранения, а медфакультеты открывают другие министры.
"И если мы говорим об открытии новых факультетов, то нам надо понимать, что их выпускники придут в профессию, они вернутся. А сегодня в нас где-то 34% всего направленцев, тех, кто идет по направлению от районов, ЦРБ, возвращаются в больницы работать. Это тоже не может не волновать. Одним словом, эта тема, хотелось бы, чтобы была на приоритетном контроле", - заключил председатель ГД. -0-
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Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения
13 февраля, 13:35
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинМихаил МурашкоГосдума РФМГИМООтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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