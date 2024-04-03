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Столтенберг заявил, что НАТО останется оборонным блоком - РИА Новости, 03.04.2024
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18:11 03.04.2024 (обновлено: 18:21 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/nato-1937671662.html
Столтенберг заявил, что НАТО останется оборонным блоком
Столтенберг заявил, что НАТО останется оборонным блоком - РИА Новости, 03.04.2024
Столтенберг заявил, что НАТО останется оборонным блоком
Новые планы НАТО по Украине не сделают альянс участником конфликта, блок продолжит носить исключительно оборонный характер, сообщил на пресс-конференции по... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:11
2024-04-03T18:21
в мире
украина
нато
венгрия
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йенс столтенберг
петер сийярто
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Новые планы НАТО по Украине не сделают альянс участником конфликта, блок продолжит носить исключительно оборонный характер, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД генсек организации Йенс Столтенберг.Он комментировал по просьбе журналистов слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что увеличение роли альянса в координации военной помощи Киеву втягивает его в конфликт и превращает."НАТО является и останется оборонным альянсом… НАТО также не является и не станет участником конфликта", - сказал генсек.Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО договорились усиливать координационную роль альянса в планировании и оказании долгосрочной помощи Украине, детали будут обсуждаться в ближайшие недели, а решения планируется принять на саммите в Вашингтоне летом этого года.
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в мире, украина, нато, венгрия, киев, йенс столтенберг, петер сийярто
В мире, Украина, НАТО, Венгрия, Киев, Йенс Столтенберг, Петер Сийярто
Столтенберг заявил, что НАТО останется оборонным блоком

Столтенберг: новые планы НАТО по Украине не сделают альянс участником конфликта

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Новые планы НАТО по Украине не сделают альянс участником конфликта, блок продолжит носить исключительно оборонный характер, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД генсек организации Йенс Столтенберг.
Он комментировал по просьбе журналистов слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что увеличение роли альянса в координации военной помощи Киеву втягивает его в конфликт и превращает.
«
"НАТО является и останется оборонным альянсом… НАТО также не является и не станет участником конфликта", - сказал генсек.
Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО договорились усиливать координационную роль альянса в планировании и оказании долгосрочной помощи Украине, детали будут обсуждаться в ближайшие недели, а решения планируется принять на саммите в Вашингтоне летом этого года.
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В миреУкраинаНАТОВенгрияКиевЙенс СтолтенбергПетер Сийярто
 
 
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