Столтенберг заявил, что НАТО останется оборонным блоком
Столтенберг: новые планы НАТО по Украине не сделают альянс участником конфликта
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Новые планы НАТО по Украине не сделают альянс участником конфликта, блок продолжит носить исключительно оборонный характер, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД генсек организации Йенс Столтенберг.
Он комментировал по просьбе журналистов слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что увеличение роли альянса в координации военной помощи Киеву втягивает его в конфликт и превращает.
«
"НАТО является и останется оборонным альянсом… НАТО также не является и не станет участником конфликта", - сказал генсек.
Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО договорились усиливать координационную роль альянса в планировании и оказании долгосрочной помощи Украине, детали будут обсуждаться в ближайшие недели, а решения планируется принять на саммите в Вашингтоне летом этого года.
"Россия уничтожит": турки высмеяли новое решение НАТО по Украине
16 февраля, 15:13