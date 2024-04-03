https://ria.ru/20240403/nato-1937671662.html

Столтенберг заявил, что НАТО останется оборонным блоком

Столтенберг заявил, что НАТО останется оборонным блоком - РИА Новости, 03.04.2024

Столтенберг заявил, что НАТО останется оборонным блоком

Новые планы НАТО по Украине не сделают альянс участником конфликта, блок продолжит носить исключительно оборонный характер, сообщил на пресс-конференции по... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:11

2024-04-03T18:11

2024-04-03T18:21

в мире

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нато

венгрия

киев

йенс столтенберг

петер сийярто

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Новые планы НАТО по Украине не сделают альянс участником конфликта, блок продолжит носить исключительно оборонный характер, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД генсек организации Йенс Столтенберг.Он комментировал по просьбе журналистов слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что увеличение роли альянса в координации военной помощи Киеву втягивает его в конфликт и превращает."НАТО является и останется оборонным альянсом… НАТО также не является и не станет участником конфликта", - сказал генсек.Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО договорились усиливать координационную роль альянса в планировании и оказании долгосрочной помощи Украине, детали будут обсуждаться в ближайшие недели, а решения планируется принять на саммите в Вашингтоне летом этого года.

https://ria.ru/20240216/drony-1927803695.html

украина

венгрия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нато, венгрия, киев, йенс столтенберг, петер сийярто