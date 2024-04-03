Кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержали 28 стран, пишут СМИ
NOS: кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержали 28 из 32 членов альянса
Марк Рютте. Архивное фото
ГААГА, 3 апр - РИА Новости. Кандидатуру нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО уже поддержали 28 из 32 стран-членов альянса, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники.
По данным источников телекомпании, за последние 10 дней еще три страны поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, таким образом он получил поддержку 28 стран-членов Североатлантического альянса.
"Это означает, что нужны еще четыре страны, поскольку для назначения требуется единогласная поддержка всех 32 государств-членов", - отмечает NOS.
Сообщается, что Рютте в настоящее время обсуждает с этими четырьмя странами свою возможную руководящую роль в НАТО. О каких конкретно странах идет речь, не уточняется.
Как сообщало издание Politico, Марк Рютте является ведущим кандидатом на пост следующего генсека НАТО. Среди государств-членов альянса, которые поддерживают его - США, Германия, Великобритания и Франция.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
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