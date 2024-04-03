https://ria.ru/20240403/mishustin-1937606306.html

Мишустин призвал восстановить специальность, связанную с новыми материалами

Мишустин призвал восстановить специальность, связанную с новыми материалами - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин призвал восстановить специальность, связанную с новыми материалами

Сейчас восстанавливается направление, связанное с новыми материалами, нужно, чтобы люди шли работать по этой специальности, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:18

2024-04-03T15:18

2024-04-03T15:27

общество

михаил мишустин

госдума рф

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сейчас восстанавливается направление, связанное с новыми материалами, нужно, чтобы люди шли работать по этой специальности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Мишустин рассказал, что, находясь в регионе, он встретил отца своей одноклассницы, который работал в сфере новых материалов, делал специальные инструментарии. "Он мне рассказал, что почти все уехали, завод, где он работал, отдали под аренду торговых площадей. Я поехал, Мантурова позвал… Мы восстановили направление, связанное с новыми материалами, там людей по крупицам собирали, все очень пожилые уже были, те, кто специалистами были. Сейчас восстанавливаем специальность, по крупицам создаем, в том числе стимулы, для того чтобы на эту специальность люди шли. Здесь очень много чего делать надо", - сказал глава кабмина.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937582617.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, госдума рф, навигатор абитуриента, кем стать