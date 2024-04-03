https://ria.ru/20240403/mishustin-1937606306.html
Мишустин призвал восстановить специальность, связанную с новыми материалами
Мишустин призвал восстановить специальность, связанную с новыми материалами - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин призвал восстановить специальность, связанную с новыми материалами
Сейчас восстанавливается направление, связанное с новыми материалами, нужно, чтобы люди шли работать по этой специальности, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:18
2024-04-03T15:18
2024-04-03T15:27
общество
михаил мишустин
госдума рф
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сейчас восстанавливается направление, связанное с новыми материалами, нужно, чтобы люди шли работать по этой специальности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Мишустин рассказал, что, находясь в регионе, он встретил отца своей одноклассницы, который работал в сфере новых материалов, делал специальные инструментарии. "Он мне рассказал, что почти все уехали, завод, где он работал, отдали под аренду торговых площадей. Я поехал, Мантурова позвал… Мы восстановили направление, связанное с новыми материалами, там людей по крупицам собирали, все очень пожилые уже были, те, кто специалистами были. Сейчас восстанавливаем специальность, по крупицам создаем, в том числе стимулы, для того чтобы на эту специальность люди шли. Здесь очень много чего делать надо", - сказал глава кабмина.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937582617.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, госдума рф, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Навигатор абитуриента, Кем стать
Мишустин призвал восстановить специальность, связанную с новыми материалами
Мишустин рассказал о восстановлении направления, связанного с новыми материалами
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сейчас восстанавливается направление, связанное с новыми материалами, нужно, чтобы люди шли работать по этой специальности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Мишустин рассказал, что, находясь в регионе, он встретил отца своей одноклассницы, который работал в сфере новых материалов, делал специальные инструментарии.
"Он мне рассказал, что почти все уехали, завод, где он работал, отдали под аренду торговых площадей. Я поехал, Мантурова позвал… Мы восстановили направление, связанное с новыми материалами, там людей по крупицам собирали, все очень пожилые уже были, те, кто специалистами были. Сейчас восстанавливаем специальность, по крупицам создаем, в том числе стимулы, для того чтобы на эту специальность люди шли. Здесь очень много чего делать надо", - сказал глава кабмина.