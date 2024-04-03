https://ria.ru/20240403/mishustin-1937558470.html
Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С
Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С
Лечение от гепатита С будут получать 100 тысяч человек в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:56
2024-04-03T12:56
2024-04-03T13:11
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отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лечение от гепатита С будут получать 100 тысяч человек в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал о масштабной программе по борьбе с гепатитом C. "В 2023 году она охватила свыше 45 тысяч человек. И теперь терапию ежегодно смогут проходить в два раза больше граждан. Это значит, что сто тысяч будут получать лечение при этом тяжелейшем недуге", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240317/gepatit-1933322760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С
Мишустин: лечение от гепатита С в 2023 году будут получать сто тысяч человек