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Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С - РИА Новости, 03.04.2024
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12:56 03.04.2024 (обновлено: 13:11 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937558470.html
Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С
Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С
Лечение от гепатита С будут получать 100 тысяч человек в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:56
2024-04-03T13:11
общество
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лечение от гепатита С будут получать 100 тысяч человек в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал о масштабной программе по борьбе с гепатитом C. "В 2023 году она охватила свыше 45 тысяч человек. И теперь терапию ежегодно смогут проходить в два раза больше граждан. Это значит, что сто тысяч будут получать лечение при этом тяжелейшем недуге", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240317/gepatit-1933322760.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С

Мишустин: лечение от гепатита С в 2023 году будут получать сто тысяч человек

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лечение от гепатита С будут получать 100 тысяч человек в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал о масштабной программе по борьбе с гепатитом C.
"В 2023 году она охватила свыше 45 тысяч человек. И теперь терапию ежегодно смогут проходить в два раза больше граждан. Это значит, что сто тысяч будут получать лечение при этом тяжелейшем недуге", - сказал Мишустин.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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