https://ria.ru/20240403/mishustin-1937558470.html

Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С

Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о лечении в России гепатита С

Лечение от гепатита С будут получать 100 тысяч человек в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:56

2024-04-03T12:56

2024-04-03T13:11

общество

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россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лечение от гепатита С будут получать 100 тысяч человек в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал о масштабной программе по борьбе с гепатитом C. "В 2023 году она охватила свыше 45 тысяч человек. И теперь терапию ежегодно смогут проходить в два раза больше граждан. Это значит, что сто тысяч будут получать лечение при этом тяжелейшем недуге", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240317/gepatit-1933322760.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году