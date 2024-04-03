https://ria.ru/20240403/mishustin-1937558246.html

В России установят двойную выплату за классное руководство

В России установят двойную выплату за классное руководство - РИА Новости, 03.04.2024

В России установят двойную выплату за классное руководство

Кабмин подготовил постановление о двойной выплате для педагогов за классное руководство в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч жителей, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:55

2024-04-03T12:55

2024-04-03T12:58

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

год семьи

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

социальный навигатор

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин подготовил постановление о двойной выплате для педагогов за классное руководство в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч жителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "Отдельно поддерживаем препода­вателей, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Огромная ответственность. Они насто­ящие наставники для своих подопеч­ных. Таким специалистам по поруче­нию президента добавляем по пять тысяч рублей к зарплате", - сказал Мишустин. "С марта вознаграждение в удвоенном размере назначается в населенных пунктах, где живет менее ста тысяч человек. В них работают – свыше 565 тысяч педагогов. Соответствующее постановление прави­тельства кстати подготовлено. И люди получат положенные им средства за прошлый месяц уже в апреле", - подчеркнул премьер. Мишустин напомнил, что сентября ежемесячная надбавка в пять тысяч рублей станет выплачиваться и советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах. В общей сложности – примерно 37 тысячам сотрудников.

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, год семьи, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, социальный навигатор, сн_образование