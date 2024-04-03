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В России установят двойную выплату за классное руководство
В России установят двойную выплату за классное руководство - РИА Новости, 03.04.2024
В России установят двойную выплату за классное руководство
Кабмин подготовил постановление о двойной выплате для педагогов за классное руководство в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч жителей, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:55
2024-04-03T12:55
2024-04-03T12:58
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин подготовил постановление о двойной выплате для педагогов за классное руководство в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч жителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "Отдельно поддерживаем преподавателей, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Огромная ответственность. Они настоящие наставники для своих подопечных. Таким специалистам по поручению президента добавляем по пять тысяч рублей к зарплате", - сказал Мишустин. "С марта вознаграждение в удвоенном размере назначается в населенных пунктах, где живет менее ста тысяч человек. В них работают – свыше 565 тысяч педагогов. Соответствующее постановление правительства кстати подготовлено. И люди получат положенные им средства за прошлый месяц уже в апреле", - подчеркнул премьер. Мишустин напомнил, что сентября ежемесячная надбавка в пять тысяч рублей станет выплачиваться и советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах. В общей сложности – примерно 37 тысячам сотрудников.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, год семьи, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Год семьи, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Социальный навигатор, СН_Образование
В России установят двойную выплату за классное руководство
Мишустин: власти подготовили указ о двойной выплате за классное руководство