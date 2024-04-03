https://ria.ru/20240403/mid-1937575291.html
МИД России назвал ввод Южной Кореей санкций недружественным шагом
МИД России назвал ввод Южной Кореей санкций недружественным шагом - РИА Новости, 03.04.2024
МИД России назвал ввод Южной Кореей санкций недружественным шагом
Решение Сеула ввести санкции против российских судов является недружественным шагом, Москва ответит на действия властей Южной Кореи, заявила официальный... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:45
2024-04-03T13:45
2024-04-03T14:02
россия
южная корея
в мире
сеул
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мария захарова
оон
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Решение Сеула ввести санкции против российских судов является недружественным шагом, Москва ответит на действия властей Южной Кореи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее агентство Рейтер отмечало, что Южная Корея введет санкции в отношении двух российских судов, якобы занимающихся транспортировкой боеприпасов между Северной Кореей и Россией."Ответ, конечно, будет дан, как мы всегда это делаем", - отметила Захарова, комментируя санкции Сеула.Дипломат добавила, что южнокорейские рестрикции являются "недружественным шагом Сеула", который "вызывает глубокое сожаление"."Введение нелегитимных санкций будет иметь негативные последствия для отношений с Россией", - подчеркнула она.Захарова напомнила, что сотрудничество России с КНДР не противоречит международному праву, а Москва привержена выполнению резолюций Совбеза ООН."Мы разочарованы попытками южнокорейской стороны решить комплекс проблем Корейского полуострова, показавшим свою неэффективность методом санкционно-силового давления. Это ведет лишь к нагнетанию напряженности, к разрыву естественных связей между странами. В конечном итоге, негативно сказывается на безопасности самой республики Корея", - заключила официальный представитель МИД РФ.
https://radiosputnik.ru/20240402/sanktsii-1937450795.html
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россия, южная корея, в мире, сеул, москва, мария захарова, оон
Россия, Южная Корея, В мире, Сеул, Москва, Мария Захарова, ООН
МИД России назвал ввод Южной Кореей санкций недружественным шагом
МИД России пообещал ответить на ввод Южной Кореей санкций против судов
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Решение Сеула ввести санкции против российских судов является недружественным шагом, Москва ответит на действия властей Южной Кореи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Рейтер отмечало, что Южная Корея введет санкции в отношении двух российских судов, якобы занимающихся транспортировкой боеприпасов между Северной Кореей и Россией.
«
"Ответ, конечно, будет дан, как мы всегда это делаем", - отметила Захарова, комментируя санкции Сеула.
Дипломат добавила, что южнокорейские рестрикции являются "недружественным шагом Сеула", который "вызывает глубокое сожаление".
"Введение нелегитимных санкций будет иметь негативные последствия для отношений с Россией", - подчеркнула она.
Захарова напомнила, что сотрудничество России с КНДР не противоречит международному праву, а Москва привержена выполнению резолюций Совбеза ООН.
"Мы разочарованы попытками южнокорейской стороны решить комплекс проблем Корейского полуострова, показавшим свою неэффективность методом санкционно-силового давления. Это ведет лишь к нагнетанию напряженности, к разрыву естественных связей между странами. В конечном итоге, негативно сказывается на безопасности самой республики Корея", - заключила официальный представитель МИД РФ.