https://ria.ru/20240403/matkapital-1937708723.html

Ленинградская область расширила возможности использования маткапитала

Ленинградская область расширила возможности использования маткапитала - РИА Новости, 03.04.2024

Ленинградская область расширила возможности использования маткапитала

Ленинградская область расширила возможности использования регионального материнского капитала, соответствующее постановление было опубликовано на сайте... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:04

2024-04-03T21:04

2024-04-03T21:04

ленинградская область

ленинградская область

россия

материнский капитал

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Ленинградская область расширила возможности использования регионального материнского капитала, соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства. "Теперь материнский капитал можно тратить на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а родителям в многодетных семьях (в том числе в многодетных приёмных семьях) предоставили возможность получать платные медицинские офтальмологические услуги. Стоматология в перечень уже включена", - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Уточняется, что средства регионального маткапитала можно использовать как для родного ребенка, так и для усыновленного. Материнский, или семейный, капитал — это мера господдержки семей в России, которая действует с 1 января 2007 года, его сумма каждый год индексируется. С 1 февраля 2024 года при рождении первенца выплата составляет 631 тыс рублей, а при рождении второго ребенка общая сумма выплаты увеличивается до 834 тыс рублей. Наряду с федеральным материнским капиталом в регионах устанавливают собственные выплаты на детей. Размер маткапитала в Ленинградской области в 2024 году составляет 132 775 рублей, мера социальной поддержки действует при рождении третьего ребенка или последующих детей.

https://ria.ru/20240216/natsproekty-1927872543.html

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия, материнский капитал