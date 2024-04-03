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Ленинградская область расширила возможности использования маткапитала - РИА Новости, 03.04.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
21:04 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/matkapital-1937708723.html
Ленинградская область расширила возможности использования маткапитала
Ленинградская область расширила возможности использования маткапитала - РИА Новости, 03.04.2024
Ленинградская область расширила возможности использования маткапитала
Ленинградская область расширила возможности использования регионального материнского капитала, соответствующее постановление было опубликовано на сайте... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:04
2024-04-03T21:04
ленинградская область
ленинградская область
россия
материнский капитал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Ленинградская область расширила возможности использования регионального материнского капитала, соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства. "Теперь материнский капитал можно тратить на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а родителям в многодетных семьях (в том числе в многодетных приёмных семьях) предоставили возможность получать платные медицинские офтальмологические услуги. Стоматология в перечень уже включена", - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Уточняется, что средства регионального маткапитала можно использовать как для родного ребенка, так и для усыновленного. Материнский, или семейный, капитал — это мера господдержки семей в России, которая действует с 1 января 2007 года, его сумма каждый год индексируется. С 1 февраля 2024 года при рождении первенца выплата составляет 631 тыс рублей, а при рождении второго ребенка общая сумма выплаты увеличивается до 834 тыс рублей. Наряду с федеральным материнским капиталом в регионах устанавливают собственные выплаты на детей. Размер маткапитала в Ленинградской области в 2024 году составляет 132 775 рублей, мера социальной поддержки действует при рождении третьего ребенка или последующих детей.
https://ria.ru/20240216/natsproekty-1927872543.html
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ленинградская область, россия, материнский капитал
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Материнский капитал

Ленинградская область расширила возможности использования маткапитала

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Ленинградская область расширила возможности использования регионального материнского капитала, соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства.
"Теперь материнский капитал можно тратить на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а родителям в многодетных семьях (в том числе в многодетных приёмных семьях) предоставили возможность получать платные медицинские офтальмологические услуги. Стоматология в перечень уже включена", - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Уточняется, что средства регионального маткапитала можно использовать как для родного ребенка, так и для усыновленного.
Материнский, или семейный, капитал — это мера господдержки семей в России, которая действует с 1 января 2007 года, его сумма каждый год индексируется. С 1 февраля 2024 года при рождении первенца выплата составляет 631 тыс рублей, а при рождении второго ребенка общая сумма выплаты увеличивается до 834 тыс рублей. Наряду с федеральным материнским капиталом в регионах устанавливают собственные выплаты на детей. Размер маткапитала в Ленинградской области в 2024 году составляет 132 775 рублей, мера социальной поддержки действует при рождении третьего ребенка или последующих детей.
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Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияМатеринский капитал
 
 
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