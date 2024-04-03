Производство лекарств находится на контроле правительства, заявил Мишустин
Мишустин: производство лекарств, их наличие и цены находятся на особом контроле
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Производство лекарств, их наличие и цены находятся на особом контроле правительства России, в этой сфере наведен порядок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Критерии рисков сейчас определены, я сразу скажу, что по дефектуре, остатки, если меньше чем на три месяца и снижение ввода в оборот более 20%, все, мы сразу же либо открываем, либо с пошлинами работаем, либо разрешаем что-то завезти, либо смотрим у себя как увеличить объемы производства. Мне кажется, здесь мы навели полный порядок. И вообще, все эти три вопроса - производство лекарств, их наличие в медорганизациях, аптеках и цены - это такой, особый контроль правительства", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.
Он напомнил, что перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включает в себя 815 наименований международных непатентованных названий, этот перечень за четыре года расширили на 73 позиции, 650 препаратов из перечня - международные непатентованные названия, а 81% от всех производится в России.
По словам Мишустина, для дальнейшего производства была разработана "дорожная карта", на рынок выведено около 34 новых лекарств и 13 оригинальных, которые не производятся нигде в мире.
В целом, как подчеркнул председатель правительства - отечественные лекарства производились на 7,9% больше в 2023 году, чем в предыдущие годы.
"Я еще раз скажу, здесь мы не видим каких-то нарушений, во всяком случае это мгновенно фиксируется, ежемесячно у нас в правительство Росздравнадзор отчет дает по анализу цен", - заключил Мишустин.