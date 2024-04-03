https://ria.ru/20240403/lekarstva-1937589498.html

Производство лекарств находится на контроле правительства, заявил Мишустин

Производство лекарств находится на контроле правительства, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Производство лекарств находится на контроле правительства, заявил Мишустин

Производство лекарств, их наличие и цены находятся на особом контроле правительства России, в этой сфере наведен порядок, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:27

2024-04-03T14:27

2024-04-03T14:55

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

михаил мишустин

россия

правительство рф

экономика

госдума рф

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Производство лекарств, их наличие и цены находятся на особом контроле правительства России, в этой сфере наведен порядок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Критерии рисков сейчас определены, я сразу скажу, что по дефектуре, остатки, если меньше чем на три месяца и снижение ввода в оборот более 20%, все, мы сразу же либо открываем, либо с пошлинами работаем, либо разрешаем что-то завезти, либо смотрим у себя как увеличить объемы производства. Мне кажется, здесь мы навели полный порядок. И вообще, все эти три вопроса - производство лекарств, их наличие в медорганизациях, аптеках и цены - это такой, особый контроль правительства", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.Он напомнил, что перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включает в себя 815 наименований международных непатентованных названий, этот перечень за четыре года расширили на 73 позиции, 650 препаратов из перечня - международные непатентованные названия, а 81% от всех производится в России.По словам Мишустина, для дальнейшего производства была разработана "дорожная карта", на рынок выведено около 34 новых лекарств и 13 оригинальных, которые не производятся нигде в мире.В целом, как подчеркнул председатель правительства - отечественные лекарства производились на 7,9% больше в 2023 году, чем в предыдущие годы."Я еще раз скажу, здесь мы не видим каких-то нарушений, во всяком случае это мгновенно фиксируется, ежемесячно у нас в правительство Росздравнадзор отчет дает по анализу цен", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

https://ria.ru/20240403/lekarstvo-1937551534.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, михаил мишустин, россия, правительство рф, экономика, госдума рф, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)