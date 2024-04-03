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Производство лекарств находится на контроле правительства, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
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14:27 03.04.2024 (обновлено: 14:55 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/lekarstva-1937589498.html
Производство лекарств находится на контроле правительства, заявил Мишустин
Производство лекарств находится на контроле правительства, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Производство лекарств находится на контроле правительства, заявил Мишустин
Производство лекарств, их наличие и цены находятся на особом контроле правительства России, в этой сфере наведен порядок, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:27
2024-04-03T14:55
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
михаил мишустин
россия
правительство рф
экономика
госдума рф
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Производство лекарств, их наличие и цены находятся на особом контроле правительства России, в этой сфере наведен порядок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Критерии рисков сейчас определены, я сразу скажу, что по дефектуре, остатки, если меньше чем на три месяца и снижение ввода в оборот более 20%, все, мы сразу же либо открываем, либо с пошлинами работаем, либо разрешаем что-то завезти, либо смотрим у себя как увеличить объемы производства. Мне кажется, здесь мы навели полный порядок. И вообще, все эти три вопроса - производство лекарств, их наличие в медорганизациях, аптеках и цены - это такой, особый контроль правительства", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.Он напомнил, что перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включает в себя 815 наименований международных непатентованных названий, этот перечень за четыре года расширили на 73 позиции, 650 препаратов из перечня - международные непатентованные названия, а 81% от всех производится в России.По словам Мишустина, для дальнейшего производства была разработана "дорожная карта", на рынок выведено около 34 новых лекарств и 13 оригинальных, которые не производятся нигде в мире.В целом, как подчеркнул председатель правительства - отечественные лекарства производились на 7,9% больше в 2023 году, чем в предыдущие годы."Я еще раз скажу, здесь мы не видим каких-то нарушений, во всяком случае это мгновенно фиксируется, ежемесячно у нас в правительство Росздравнадзор отчет дает по анализу цен", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html
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отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, михаил мишустин, россия, правительство рф, экономика, госдума рф, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ, Экономика, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Производство лекарств находится на контроле правительства, заявил Мишустин

Мишустин: производство лекарств, их наличие и цены находятся на особом контроле

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Производство лекарств, их наличие и цены находятся на особом контроле правительства России, в этой сфере наведен порядок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Критерии рисков сейчас определены, я сразу скажу, что по дефектуре, остатки, если меньше чем на три месяца и снижение ввода в оборот более 20%, все, мы сразу же либо открываем, либо с пошлинами работаем, либо разрешаем что-то завезти, либо смотрим у себя как увеличить объемы производства. Мне кажется, здесь мы навели полный порядок. И вообще, все эти три вопроса - производство лекарств, их наличие в медорганизациях, аптеках и цены - это такой, особый контроль правительства", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.
Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе
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Он напомнил, что перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включает в себя 815 наименований международных непатентованных названий, этот перечень за четыре года расширили на 73 позиции, 650 препаратов из перечня - международные непатентованные названия, а 81% от всех производится в России.
По словам Мишустина, для дальнейшего производства была разработана "дорожная карта", на рынок выведено около 34 новых лекарств и 13 оригинальных, которые не производятся нигде в мире.
В целом, как подчеркнул председатель правительства - отечественные лекарства производились на 7,9% больше в 2023 году, чем в предыдущие годы.
"Я еще раз скажу, здесь мы не видим каких-то нарушений, во всяком случае это мгновенно фиксируется, ежемесячно у нас в правительство Росздравнадзор отчет дает по анализу цен", - заключил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуМихаил МишустинРоссияПравительство РФЭкономикаГосдума РФЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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