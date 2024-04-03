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Минобороны Франции заявило, что не имеет данных о связи теракта с Украиной - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:47 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/krokus-1937695203.html
Минобороны Франции заявило, что не имеет данных о связи теракта с Украиной
Минобороны Франции заявило, что не имеет данных о связи теракта с Украиной - РИА Новости, 03.04.2024
Минобороны Франции заявило, что не имеет данных о связи теракта с Украиной
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с главой минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Париж не располагает данными о связи теракта в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:47
2024-04-03T19:47
теракт в "крокус сити холле"
в мире
себастьян лекорню
сергей шойгу
украина
минобороны франции
франция
россия
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ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с главой минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Париж не располагает данными о связи теракта в подмосковном "Крокус сити холле" с Украиной, сообщило в среду французское оборонное ведомство. "Он (Лекорню – ред.) подтвердил, что Франция не располагает никакой информацией, которая позволит установить связь между этим терактом и Украиной", - говорится в коммюнике минобороны Франции. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240325/krokus-1935671543.html
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в мире, себастьян лекорню, сергей шойгу, украина, минобороны франции, франция, россия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Себастьян Лекорню, Сергей Шойгу, Украина, Минобороны Франции, Франция, Россия, Крокус Сити Холл
Минобороны Франции заявило, что не имеет данных о связи теракта с Украиной

Лекорню: Франция не располагает данными о связи теракта в "Крокусе" с Украиной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл". 22 марта 2024
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл". 22 марта 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с главой минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Париж не располагает данными о связи теракта в подмосковном "Крокус сити холле" с Украиной, сообщило в среду французское оборонное ведомство.
"Он (Лекорню – ред.) подтвердил, что Франция не располагает никакой информацией, которая позволит установить связь между этим терактом и Украиной", - говорится в коммюнике минобороны Франции.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Макрон не хочет, чтобы теракт в "Крокусе" обернулся против Украины
25 марта, 15:12
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреСебастьян ЛекорнюСергей ШойгуУкраинаМинобороны ФранцииФранцияРоссияКрокус Сити Холл
 
 
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