https://ria.ru/20240403/krokus-1937693083.html

Министр обороны Франции осудил теракт в "Крокусе"

Министр обороны Франции осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024

Министр обороны Франции осудил теракт в "Крокусе"

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с главой минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Париж решительно осуждает теракт в подмосковном... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:35

2024-04-03T19:35

2024-04-03T19:35

теракт в "крокус сити холле"

в мире

франция

россия

себастьян лекорню

сергей шойгу

крокус сити холл

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ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с главой минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Париж решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле", сообщило в среду французское оборонное ведомство. "После теракта, произошедшего около Москвы 22 марта... министр напомнил о нашем решительном осуждении (атаки)", - говорится в коммюнике министерства. Французский министр заявил, что Париж выражает солидарность с пострадавшими в теракте и их семьями. Отмечается, что Лекорню также осудил российскую спецоперацию на Украине.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

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Кирилл Волков

в мире, франция, россия, себастьян лекорню, сергей шойгу, крокус сити холл