https://ria.ru/20240403/krokus-1937693083.html
Министр обороны Франции осудил теракт в "Крокусе"
Министр обороны Франции осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
Министр обороны Франции осудил теракт в "Крокусе"
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с главой минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Париж решительно осуждает теракт в подмосковном... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:35
2024-04-03T19:35
2024-04-03T19:35
теракт в "крокус сити холле"
в мире
франция
россия
себастьян лекорню
сергей шойгу
крокус сити холл
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ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с главой минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Париж решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле", сообщило в среду французское оборонное ведомство. "После теракта, произошедшего около Москвы 22 марта... министр напомнил о нашем решительном осуждении (атаки)", - говорится в коммюнике министерства. Французский министр заявил, что Париж выражает солидарность с пострадавшими в теракте и их семьями. Отмечается, что Лекорню также осудил российскую спецоперацию на Украине.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, себастьян лекорню, сергей шойгу, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Франция, Россия, Себастьян Лекорню, Сергей Шойгу, Крокус Сити Холл
Министр обороны Франции осудил теракт в "Крокусе"
Министр обороны Франции Лекорню в разговоре с Шойгу осудил теракт в "Крокусе"