https://ria.ru/20240403/krokus-1937632871.html

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину - РИА Новости, 03.04.2024

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину

Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холле", полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению, сообщила РИА... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:30

2024-04-03T16:30

2024-04-03T16:30

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холле", полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению, сообщила РИА Новости его адвокат Залина Есенова. "Он полностью не признает вину, поэтому мы обжаловали арест. Он ничего не знал о (готовящемся) теракте и к нему не причастен", - рассказала собеседница агентства. Сегодня Мосгорсуд признал арест Исломова законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. Ранее сын Исломова Аминчон также заявил о своей невиновности. Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Диловар продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на неё так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых – граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), крокус сити холл