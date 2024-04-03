https://ria.ru/20240403/krokus-1937632871.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину - РИА Новости, 03.04.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину
Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холле", полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению, сообщила РИА... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:30
2024-04-03T16:30
2024-04-03T16:30
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холле", полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению, сообщила РИА Новости его адвокат Залина Есенова. "Он полностью не признает вину, поэтому мы обжаловали арест. Он ничего не знал о (готовящемся) теракте и к нему не причастен", - рассказала собеседница агентства. Сегодня Мосгорсуд признал арест Исломова законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. Ранее сын Исломова Аминчон также заявил о своей невиновности. Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Диловар продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на неё так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых – граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России.
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Исломов утверждает о своей непричастности