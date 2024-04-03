Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:30 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/krokus-1937632871.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину - РИА Новости, 03.04.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину
Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холле", полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению, сообщила РИА... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:30
2024-04-03T16:30
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935722788_163:0:758:335_1920x0_80_0_0_66a6ba1dccd99b08b7278c47e14fca45.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холле", полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению, сообщила РИА Новости его адвокат Залина Есенова. "Он полностью не признает вину, поэтому мы обжаловали арест. Он ничего не знал о (готовящемся) теракте и к нему не причастен", - рассказала собеседница агентства. Сегодня Мосгорсуд признал арест Исломова законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. Ранее сын Исломова Аминчон также заявил о своей невиновности. Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Диловар продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на неё так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых – граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935722788_198:0:677:360_1920x0_80_0_0_685112784dffd60c7334bc8cf34c2766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" отрицает вину

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Исломов утверждает о своей непричастности

© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города МосквыИсроил Исломов
Исроил Исломов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города Москвы
Исроил Исломов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холле", полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению, сообщила РИА Новости его адвокат Залина Есенова.
"Он полностью не признает вину, поэтому мы обжаловали арест. Он ничего не знал о (готовящемся) теракте и к нему не причастен", - рассказала собеседница агентства.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
Сегодня Мосгорсуд признал арест Исломова законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.
Ранее сын Исломова Аминчон также заявил о своей невиновности.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Диловар продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на неё так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых – граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала