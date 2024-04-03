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Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:59 03.04.2024 (обновлено: 13:18 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/krokus-1937560024.html
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест Исроила Исломова — первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", обжаловавшего свое заключение, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:59
2024-04-03T13:18
происшествия
россия
брянская область
тверь
renault s.a
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
renault clio
осаго
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Исроила Исломова — первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", обжаловавшего свое заключение, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. &quot;Постановление Басманного суда Москвы в отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения&quot;, — огласил решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Диловар продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее так и не переоформили. Оба брата Исломовых — граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. По последним данным МЧС России, при теракте погибли 144 человека.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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россия
брянская область
тверь
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происшествия, россия, брянская область, тверь, renault s.a, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault clio, осаго
Происшествия, Россия, Брянская область, Тверь, Renault S.A, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault Clio, ОСАГО, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города МосквыИсроил Исломов
Исроил Исломов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города Москвы
Исроил Исломов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Исроила Исломова — первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", обжаловавшего свое заключение, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Постановление Басманного суда Москвы в отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", — огласил решение судья.

Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.
Диловар продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее так и не переоформили. Оба брата Исломовых — граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Число погибших в "Крокусе" детей выросло до шести
10:46
По последним данным МЧС России, при теракте погибли 144 человека.
Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта.
Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
Аминчон Исломов - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта, 18:45
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияБрянская областьТверьRenault S.AМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Renault ClioОСАГО
 
 
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