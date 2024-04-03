https://ria.ru/20240403/krokus-1937560024.html
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест Исроила Исломова — первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", обжаловавшего свое заключение, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:59
2024-04-03T12:59
2024-04-03T13:18
происшествия
россия
брянская область
тверь
renault s.a
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
renault clio
осаго
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Исроила Исломова — первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", обжаловавшего свое заключение, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы в отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", — огласил решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Диловар продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее так и не переоформили. Оба брата Исломовых — граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. По последним данным МЧС России, при теракте погибли 144 человека.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
https://ria.ru/20240403/terakt-1937516937.html
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происшествия, россия, брянская область, тверь, renault s.a, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault clio, осаго
Происшествия, Россия, Брянская область, Тверь, Renault S.A, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault Clio, ОСАГО, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Исроила Исломова — первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", обжаловавшего свое заключение, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Постановление Басманного суда Москвы в отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", — огласил решение судья.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.
Диловар продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее так и не переоформили. Оба брата Исломовых — граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России.
По последним данным МЧС России, при теракте погибли 144 человека.
Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана
, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта.
Директор ФСБ Александр Бортников
на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК
, террористы после нападения направились в Киев
, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США
и Великобритания
.