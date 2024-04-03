https://ria.ru/20240403/krokus-1937560024.html

Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024

Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд признал законным арест Исроила Исломова — первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", обжаловавшего свое заключение, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:59

2024-04-03T12:59

2024-04-03T13:18

происшествия

россия

брянская область

тверь

renault s.a

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

renault clio

осаго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935722788_163:0:758:335_1920x0_80_0_0_66a6ba1dccd99b08b7278c47e14fca45.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Исроила Исломова — первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", обжаловавшего свое заключение, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы в отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", — огласил решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Диловар продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее так и не переоформили. Оба брата Исломовых — граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. По последним данным МЧС России, при теракте погибли 144 человека.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240403/terakt-1937516937.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935733144.html

россия

брянская область

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, брянская область, тверь, renault s.a, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault clio, осаго