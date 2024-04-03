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Россия и Казахстан контактируют после теракта в "Крокусе", заявил Токаев - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:06 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/krokus-1937522176.html
Россия и Казахстан контактируют после теракта в "Крокусе", заявил Токаев
Россия и Казахстан контактируют после теракта в "Крокусе", заявил Токаев - РИА Новости, 03.04.2024
Россия и Казахстан контактируют после теракта в "Крокусе", заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями cоветов безопасности государств – членов ШОС заявил, что спецслужбы РФ и Казахстана находятся... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:06
2024-04-03T11:06
теракт в "крокус сити холле"
в мире
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
крокус сити холл
шос
московская область (подмосковье)
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АЛМА-АТА, 3 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями cоветов безопасности государств – членов ШОС заявил, что спецслужбы РФ и Казахстана находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере после теракта в "Крокус сити холле". "Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. Главное – сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе", – подчеркнул лидер Казахстана. Токаев отметил, что недавние трагические события в Московской области, унесшие жизни многих мирных граждан, показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия. "Необходимо принять программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы", - сказал он. Глава государства отметил, что ШОС является одной из основ обновляемой архитектуры международной безопасности. "Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие "трем силам зла", а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС", – сказал президент. В начале июля в Астане состоится саммит ШОС, на нем планируется принять ряд важных документов, в том числе стратегию развития организации до 2035 года.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, крокус сити холл, шос, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Крокус Сити Холл, ШОС, Московская область (Подмосковье)
Россия и Казахстан контактируют после теракта в "Крокусе", заявил Токаев

Токаев призвал спецслужбы сделать правильные выводы после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями cоветов безопасности государств – членов ШОС заявил, что спецслужбы РФ и Казахстана находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере после теракта в "Крокус сити холле".
"Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. Главное – сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе", – подчеркнул лидер Казахстана.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
Вчера, 08:00
Токаев отметил, что недавние трагические события в Московской области, унесшие жизни многих мирных граждан, показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия. "Необходимо принять программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы", - сказал он.
Глава государства отметил, что ШОС является одной из основ обновляемой архитектуры международной безопасности. "Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие "трем силам зла", а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС", – сказал президент.
В начале июля в Астане состоится саммит ШОС, на нем планируется принять ряд важных документов, в том числе стратегию развития организации до 2035 года.
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Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевКрокус Сити ХоллШОСМосковская область (Подмосковье)
 
 
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