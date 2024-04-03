Россия и Казахстан контактируют после теракта в "Крокусе", заявил Токаев
Токаев призвал спецслужбы сделать правильные выводы после теракта в "Крокусе"
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями cоветов безопасности государств – членов ШОС заявил, что спецслужбы РФ и Казахстана находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере после теракта в "Крокус сити холле".
"Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. Главное – сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе", – подчеркнул лидер Казахстана.
Токаев отметил, что недавние трагические события в Московской области, унесшие жизни многих мирных граждан, показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия. "Необходимо принять программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы", - сказал он.
Глава государства отметил, что ШОС является одной из основ обновляемой архитектуры международной безопасности. "Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие "трем силам зла", а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС", – сказал президент.
В начале июля в Астане состоится саммит ШОС, на нем планируется принять ряд важных документов, в том числе стратегию развития организации до 2035 года.
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