https://ria.ru/20240403/kredity-1937660536.html

Банки до 15 апреля спишут кредиты погибших в "Крокусе" и их родственников

Банки до 15 апреля спишут кредиты погибших в "Крокусе" и их родственников - РИА Новости, 03.04.2024

Банки до 15 апреля спишут кредиты погибших в "Крокусе" и их родственников

Банки до 15 апреля спишут кредиты погибших при теракте в "Крокусе" и их родственников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:24

2024-04-03T17:24

2024-04-03T17:40

общество

московская область (подмосковье)

москва

павшинская пойма

андрей воробьев

крокус

сбербанк россии

"дом.рф"

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Банки до 15 апреля спишут кредиты погибших при теракте в "Крокусе" и их родственников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. "Мы стараемся помочь каждому, кого коснулась трагедия. Сейчас договорились со Сбербанком и Дом.рф, чтобы списать долг по двум ипотечным кредитам семьи Альмухаметовых. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений", — отметил он.Губернатор пришел в гости к Анжелле Горяевой, у которой в "Крокусе" погиб муж Илья, дети в тот день остались вместе с бабушкой. Глава региона выразил благодарность врачам, которые помогают пострадавшим в теракте."Анжелла попросила отдельно поблагодарить ее лечащего врача — Ананьина Данилу Алексеевича — травматолога-ортопеда Городской клинической больницы им. А. К. Ерамишанцева в Москве. Сейчас ей требуются перевязки, террористы ранили ее в ногу. Сегодня отвезли в поликлинику в Павшинской пойме. После, по заключению врача, будем сопровождать в больницу или привозить врача на дом", — сказал Воробьев.Также губернатор отметил, что он, как и администрация Красногорска, всегда находится на связи с пострадавшими и их семьями, чтобы откликнуться на любые проблемы, которые могут возникнуть.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС России, при теракте погибли 144 человека.По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935369002.html

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

московская область (подмосковье)

москва

павшинская пойма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), москва, павшинская пойма, андрей воробьев, крокус, сбербанк россии, "дом.рф"