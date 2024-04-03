https://ria.ru/20240403/konflikt-1937695533.html

Экономист Сакс рассказал, кто начал конфликт на Украине в 2014 году

Экономист Сакс рассказал, кто начал конфликт на Украине в 2014 году - РИА Новости, 03.04.2024

Экономист Сакс рассказал, кто начал конфликт на Украине в 2014 году

Конфликт на Украине начали еще в 2014 году нынешние глава госдепа США Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:50

2024-04-03T19:50

2024-04-03T19:50

специальная военная операция на украине

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виктория нуланд

энтони блинкен

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине начали еще в 2014 году нынешние глава госдепа США Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря Виктория Нуланд и сам американский лидер Джо Байден, считает профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс. "Война началась десять лет назад, когда Виктория Нуланд не только раздавала печенье на Майдане, но и участвовала в восстании для насильственного свержения правительства Украины. Очень глупо", - сообщил он в видео-интервью изданию The Hill, говоря о возможности конфискации активов РФ. По словам американского профессора, не только Нуланд ответственна за начало конфликта и другие ключевые лица в администрации США. "Такова американская внешняя политика. Война началась не в феврале 2022 года, а в феврале 2014-го. Она началась с Нуланд, с Блинкена, с Салливана. Она началась с Байдена, который был ключевой фигурой во всем этом", - добавил он. Сакс также заявил, что в Белом доме ошибочно полагали, что способны "поставить на колени экономику" России, думая, что у Вашингтона были "все карты" в вопросе санкций. "Нет, мы ничего не останавливаем… Горстка невежественных людей", - отметил он, подчеркнув, что США своими действиями не ослабляют Россию, а убивают самих украинцев, не желая, при этом, вести переговоры с Россией. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240403/tochka-1937534969.html

https://ria.ru/20240403/konflikt-1937691754.html

россия

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в мире, россия, сша, украина, виктория нуланд, энтони блинкен, джейк салливан, колумбийский университет, нато