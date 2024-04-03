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Американский экономист Сакс назвал конфликт на Украине проектом Байдена - РИА Новости, 03.04.2024
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19:31 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/konflikt-1937691754.html
Американский экономист Сакс назвал конфликт на Украине проектом Байдена
Американский экономист Сакс назвал конфликт на Украине проектом Байдена - РИА Новости, 03.04.2024
Американский экономист Сакс назвал конфликт на Украине проектом Байдена
Конфликт на Украине является проектом американского президента Джо Байдена, который может полностью ее разрушить, и чем больше он продолжается, тем меньше... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:31
2024-04-03T19:31
россия
украина
киев
джо байден
владимир путин
нато
колумбийский университет
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине является проектом американского президента Джо Байдена, который может полностью ее разрушить, и чем больше он продолжается, тем меньше останется от страны, считает профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс. &quot;Если мы продолжим действовать тем же путем, а этому проекту Байдена уже десять лет, то полностью разрушим Украину&quot;, - заявил он в видео-интервью изданию The Hill.По мнению профессора, чем дольше продолжается украинский конфликт, "тем меньше останется от Украины". "В действительности, это очень просто. Если он продолжится, то Россия займет больше территории. Если он будет идти достаточно долго, то Россия займет Одессу, Киев... Любой, кто действительно следит за событиями, знает, что мы не на стороне Украины", - отметил Сакс. Он добавил, что очередная программа помощи Киеву объемом 61 миллиард долларов в рамках запроса Байдена к конгрессу на цели нацбезопасности, является "в чистом виде деньгами на ветер". "Она не значит ничего, кроме как еще больше разрушений для Украины", - подчеркнул американский экономист. "Самая базовая точка этой войны в том, что мы свергли правительство на Украине в 2014 году, которое хотело нейтралитета, чтобы мы могли продвигать расширение НАТО, была безрассудной, глупой и обреченной на провал. И она провалилась", - резюмировал Сакс. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231221/konflikt-1917280921.html
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россия, украина, киев, джо байден, владимир путин, нато, колумбийский университет
Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Колумбийский университет
Американский экономист Сакс назвал конфликт на Украине проектом Байдена

Сакс: конфликт на Украине — это проект Байдена, который может ее разрушить

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине является проектом американского президента Джо Байдена, который может полностью ее разрушить, и чем больше он продолжается, тем меньше останется от страны, считает профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс.
«

"Если мы продолжим действовать тем же путем, а этому проекту Байдена уже десять лет, то полностью разрушим Украину", - заявил он в видео-интервью изданию The Hill.

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По мнению профессора, чем дольше продолжается украинский конфликт, "тем меньше останется от Украины".
«
"В действительности, это очень просто. Если он продолжится, то Россия займет больше территории. Если он будет идти достаточно долго, то Россия займет Одессу, Киев... Любой, кто действительно следит за событиями, знает, что мы не на стороне Украины", - отметил Сакс.
Он добавил, что очередная программа помощи Киеву объемом 61 миллиард долларов в рамках запроса Байдена к конгрессу на цели нацбезопасности, является "в чистом виде деньгами на ветер". "Она не значит ничего, кроме как еще больше разрушений для Украины", - подчеркнул американский экономист.
"Самая базовая точка этой войны в том, что мы свергли правительство на Украине в 2014 году, которое хотело нейтралитета, чтобы мы могли продвигать расширение НАТО, была безрассудной, глупой и обреченной на провал. И она провалилась", - резюмировал Сакс.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РоссияУкраинаКиевДжо БайденВладимир ПутинНАТОКолумбийский университет
 
 
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