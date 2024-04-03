https://ria.ru/20240403/initsiatory-1937690602.html

Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами

Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами - РИА Новости, 03.04.2024

Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами

Инициаторы незаконного изъятия замороженных российских активов не задумываются о будущем и попросту занимаются импровизацией, заявил профессор Колумбийского... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:25

2024-04-03T19:25

2024-04-03T20:06

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нью-йорк (город)

сергей лавров

украина

антон силуанов

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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Инициаторы незаконного изъятия замороженных российских активов не задумываются о будущем и попросту занимаются импровизацией, заявил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс в видеоинтервью изданию The Hill. "Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют. <...> Эти люди ведут себя как клоуны", — подчеркнул он.Сакс добавил, что сейчас нет каких-либо легальных оснований для конфискации активов и подобное решение серьезно повлияет на международную финансовую систему. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.

https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937496859.html

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россия, нью-йорк (город), сергей лавров, украина, антон силуанов, евросоюз, колумбийский университет, g7, санкции в отношении россии