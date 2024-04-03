https://ria.ru/20240403/initsiatory-1937690602.html
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами - РИА Новости, 03.04.2024
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами
Инициаторы незаконного изъятия замороженных российских активов не задумываются о будущем и попросту занимаются импровизацией, заявил профессор Колумбийского... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:25
2024-04-03T19:25
2024-04-03T20:06
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
украина
антон силуанов
евросоюз
колумбийский университет
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937689381_0:125:3076:1855_1920x0_80_0_0_ac47b5c3e68d0654f8b92eb6014b30ec.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Инициаторы незаконного изъятия замороженных российских активов не задумываются о будущем и попросту занимаются импровизацией, заявил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс в видеоинтервью изданию The Hill. "Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют. <...> Эти люди ведут себя как клоуны", — подчеркнул он.Сакс добавил, что сейчас нет каких-либо легальных оснований для конфискации активов и подобное решение серьезно повлияет на международную финансовую систему. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937496859.html
https://ria.ru/20240322/aktivy-1934998998.html
россия
нью-йорк (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937689381_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_c9b1c2d2f47f7759ea18152acc269099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нью-йорк (город), сергей лавров, украина, антон силуанов, евросоюз, колумбийский университет, g7, санкции в отношении россии
Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Украина, Антон Силуанов, Евросоюз, Колумбийский университет, G7, Санкции в отношении России
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами
Экономист Джеффри Сакс: инициаторы конфискации активов РФ не думают наперед
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости.
Инициаторы незаконного изъятия замороженных российских активов не задумываются о будущем и попросту занимаются импровизацией, заявил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс в видеоинтервью изданию The Hill
.
«
"Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют. <...> Эти люди ведут себя как клоуны", — подчеркнул он.
Сакс добавил, что сейчас нет каких-либо легальных оснований для конфискации активов и подобное решение серьезно повлияет на международную финансовую систему.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.