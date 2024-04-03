https://ria.ru/20240403/informbezopasnost-1937524192.html

В Совфеде предложили усилить кампанию по информбезопасности

В Совфеде предложили усилить кампанию по информбезопасности - РИА Новости, 03.04.2024

В Совфеде предложили усилить кампанию по информбезопасности

В условиях активизации в соцсетях сообщений с Украины, призывающих россиян участвовать в терактах, необходимо усилить информационную кампанию, направленную на... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:17

2024-04-03T11:17

2024-04-03T11:17

общество

технологии

украина

киев

россия

инна святенко

совет федерации рф

крокус

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В условиях активизации в соцсетях сообщений с Украины, призывающих россиян участвовать в терактах, необходимо усилить информационную кампанию, направленную на повышение грамотности в сфере цифровой и информационной безопасности, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко. "Трагические события в "Крокусе" стали шоком для всех и не оставили равнодушными наших коллег из Межпарламентского союза. Форум женщин-парламентариев, который прошел в рамках 148-й сессии МПС, по моей инициативе начался с минуты молчания в память о жертвах подмосковной трагедии", - сказала политик в ходе пленарного заседания в среду. Сенатор напомнила, что ранее состоялось очередное заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних, где была высказана обеспокоенность распространением в медиапространстве деструктивного контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. "Социальные сети и мессенджеры буквально атакуют наших подростков предложениями заработать на терактах. Им предлагают взрывать торговые центры и другие объекты массовых посещений людей, совершать диверсии за сотни тысяч рублей. B подавляющем большинстве сообщения приходят с зарегистрированных на Украине аккаунтов. И это не боты. Часто к адресатам обращаются по имени, знают, где они живут, а при молчании начинают угрожать расправой", - отметила Святенко. По ее мнению, важно усилить "информационную кампанию, направленную на повышение грамотности в сфере цифровой и информационной безопасности, причем как детей, так и взрослых". Необходимо привлечь к выработке мер противодействия деструктивному контенту экспертное сообщество, психологов, саму молодежь, которая хорошо разбирается в современных технологиях, добавила политик. Минпросвещения РФ уже выпустило рекомендации для детей и родителей, как действовать при получении угроз или попытках вовлечь в совершение теракта, сказала законодатель. Она попросила сенаторов совместно с родительским сообществом, лидерами общественного мнения в регионах и отделениями в регионе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций провести мероприятия по цифровой безопасности и выявлению деструктивного контента. -0-

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937413300.html

https://ria.ru/20240124/provokatsiya-1923180996.html

украина

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, украина, киев, россия, инна святенко, совет федерации рф, крокус, межпарламентский союз