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В Совфеде предложили усилить кампанию по информбезопасности - РИА Новости, 03.04.2024
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11:17 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/informbezopasnost-1937524192.html
В Совфеде предложили усилить кампанию по информбезопасности
В Совфеде предложили усилить кампанию по информбезопасности - РИА Новости, 03.04.2024
В Совфеде предложили усилить кампанию по информбезопасности
В условиях активизации в соцсетях сообщений с Украины, призывающих россиян участвовать в терактах, необходимо усилить информационную кампанию, направленную на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:17
2024-04-03T11:17
общество
технологии
украина
киев
россия
инна святенко
совет федерации рф
крокус
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В условиях активизации в соцсетях сообщений с Украины, призывающих россиян участвовать в терактах, необходимо усилить информационную кампанию, направленную на повышение грамотности в сфере цифровой и информационной безопасности, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко. "Трагические события в "Крокусе" стали шоком для всех и не оставили равнодушными наших коллег из Межпарламентского союза. Форум женщин-парламентариев, который прошел в рамках 148-й сессии МПС, по моей инициативе начался с минуты молчания в память о жертвах подмосковной трагедии", - сказала политик в ходе пленарного заседания в среду. Сенатор напомнила, что ранее состоялось очередное заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних, где была высказана обеспокоенность распространением в медиапространстве деструктивного контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. "Социальные сети и мессенджеры буквально атакуют наших подростков предложениями заработать на терактах. Им предлагают взрывать торговые центры и другие объекты массовых посещений людей, совершать диверсии за сотни тысяч рублей. B подавляющем большинстве сообщения приходят с зарегистрированных на Украине аккаунтов. И это не боты. Часто к адресатам обращаются по имени, знают, где они живут, а при молчании начинают угрожать расправой", - отметила Святенко. По ее мнению, важно усилить "информационную кампанию, направленную на повышение грамотности в сфере цифровой и информационной безопасности, причем как детей, так и взрослых". Необходимо привлечь к выработке мер противодействия деструктивному контенту экспертное сообщество, психологов, саму молодежь, которая хорошо разбирается в современных технологиях, добавила политик. Минпросвещения РФ уже выпустило рекомендации для детей и родителей, как действовать при получении угроз или попытках вовлечь в совершение теракта, сказала законодатель. Она попросила сенаторов совместно с родительским сообществом, лидерами общественного мнения в регионах и отделениями в регионе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций провести мероприятия по цифровой безопасности и выявлению деструктивного контента. -0-
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937413300.html
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общество, технологии, украина, киев, россия, инна святенко, совет федерации рф, крокус, межпарламентский союз
Общество, Технологии, Украина, Киев, Россия, Инна Святенко, Совет Федерации РФ, Крокус, Межпарламентский союз
В Совфеде предложили усилить кампанию по информбезопасности

В Совфеде призвали усилить кампанию по информбезопасности из-за диверсий Киева

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В условиях активизации в соцсетях сообщений с Украины, призывающих россиян участвовать в терактах, необходимо усилить информационную кампанию, направленную на повышение грамотности в сфере цифровой и информационной безопасности, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко.
"Трагические события в "Крокусе" стали шоком для всех и не оставили равнодушными наших коллег из Межпарламентского союза. Форум женщин-парламентариев, который прошел в рамках 148-й сессии МПС, по моей инициативе начался с минуты молчания в память о жертвах подмосковной трагедии", - сказала политик в ходе пленарного заседания в среду.
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Сенатор напомнила, что ранее состоялось очередное заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних, где была высказана обеспокоенность распространением в медиапространстве деструктивного контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность.
"Социальные сети и мессенджеры буквально атакуют наших подростков предложениями заработать на терактах. Им предлагают взрывать торговые центры и другие объекты массовых посещений людей, совершать диверсии за сотни тысяч рублей. B подавляющем большинстве сообщения приходят с зарегистрированных на Украине аккаунтов. И это не боты. Часто к адресатам обращаются по имени, знают, где они живут, а при молчании начинают угрожать расправой", - отметила Святенко.
По ее мнению, важно усилить "информационную кампанию, направленную на повышение грамотности в сфере цифровой и информационной безопасности, причем как детей, так и взрослых". Необходимо привлечь к выработке мер противодействия деструктивному контенту экспертное сообщество, психологов, саму молодежь, которая хорошо разбирается в современных технологиях, добавила политик.
Минпросвещения РФ уже выпустило рекомендации для детей и родителей, как действовать при получении угроз или попытках вовлечь в совершение теракта, сказала законодатель.
Она попросила сенаторов совместно с родительским сообществом, лидерами общественного мнения в регионах и отделениями в регионе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций провести мероприятия по цифровой безопасности и выявлению деструктивного контента. -0-
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24 января, 12:49
 
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