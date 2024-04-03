https://ria.ru/20240403/gospodderzhka-1937584852.html

Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет

Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет - РИА Новости, 03.04.2024

Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет

За последние пять лет в Карачаево-Черкесии господдержку в рамках проекта "Агростартап" получили свыше 400 начинающих фермеров, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:22

2024-04-03T14:22

2024-04-03T14:23

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господдержка

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. За последние пять лет в Карачаево-Черкесии господдержку в рамках проекта "Агростартап" получили свыше 400 начинающих фермеров, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Он добавил, что в 2024 году такую поддержку должны получить еще 36 фермеров. "Вместе с развитием фермерских хозяйств мы создаем и новые постоянные рабочие места на селе. Так, благодаря "Агростартапу" с 2019 года в республике таких рабочих мест создано более 430", - написал Темрезов. Он также рассказал, что одним из получателей стала фермер-предприниматель Евгения Головко, которая занимается выращиванием овощей, листьев салата, микрозелени, различных пряностей и даже съедобных цветов для декора блюд. Развить аграрное дело, создать полноценное фермерское хозяйство помог "Агростартап" - грантовая поддержка от государства для начинающих фермеров, который женщина получила в 2019 году. Благодаря господдержке сегодня в теплицах фермера выращивают до 60 тонн микрозелени, салата и цветов, а продукция реализуется в различные предприятия общественного питания и торговые точки республики. В планах у фермера - расширение. После строительства нового блока теплиц продукция будет поставляться и в соседние регионы.

https://ria.ru/20240221/produktsiya-1928726869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), бизнес, предприниматели, господдержка