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Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет - РИА Новости, 03.04.2024
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14:22 03.04.2024 (обновлено: 14:23 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/gospodderzhka-1937584852.html
Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет
Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет - РИА Новости, 03.04.2024
Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет
За последние пять лет в Карачаево-Черкесии господдержку в рамках проекта "Агростартап" получили свыше 400 начинающих фермеров, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:22
2024-04-03T14:23
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рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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предприниматели
господдержка
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. За последние пять лет в Карачаево-Черкесии господдержку в рамках проекта "Агростартап" получили свыше 400 начинающих фермеров, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Он добавил, что в 2024 году такую поддержку должны получить еще 36 фермеров. "Вместе с развитием фермерских хозяйств мы создаем и новые постоянные рабочие места на селе. Так, благодаря "Агростартапу" с 2019 года в республике таких рабочих мест создано более 430", - написал Темрезов. Он также рассказал, что одним из получателей стала фермер-предприниматель Евгения Головко, которая занимается выращиванием овощей, листьев салата, микрозелени, различных пряностей и даже съедобных цветов для декора блюд. Развить аграрное дело, создать полноценное фермерское хозяйство помог "Агростартап" - грантовая поддержка от государства для начинающих фермеров, который женщина получила в 2019 году. Благодаря господдержке сегодня в теплицах фермера выращивают до 60 тонн микрозелени, салата и цветов, а продукция реализуется в различные предприятия общественного питания и торговые точки республики. В планах у фермера - расширение. После строительства нового блока теплиц продукция будет поставляться и в соседние регионы.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), бизнес, предприниматели, господдержка
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Бизнес, Предприниматели, Господдержка

Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет

© Telegram/Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет
Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет
© Telegram/Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Свыше 400 фермеров получили господдержку в КЧР за 5 лет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. За последние пять лет в Карачаево-Черкесии господдержку в рамках проекта "Агростартап" получили свыше 400 начинающих фермеров, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.
Он добавил, что в 2024 году такую поддержку должны получить еще 36 фермеров.
"Вместе с развитием фермерских хозяйств мы создаем и новые постоянные рабочие места на селе. Так, благодаря "Агростартапу" с 2019 года в республике таких рабочих мест создано более 430", - написал Темрезов.
Он также рассказал, что одним из получателей стала фермер-предприниматель Евгения Головко, которая занимается выращиванием овощей, листьев салата, микрозелени, различных пряностей и даже съедобных цветов для декора блюд.
Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ
21 февраля, 14:24
Развить аграрное дело, создать полноценное фермерское хозяйство помог "Агростартап" - грантовая поддержка от государства для начинающих фермеров, который женщина получила в 2019 году.
Благодаря господдержке сегодня в теплицах фермера выращивают до 60 тонн микрозелени, салата и цветов, а продукция реализуется в различные предприятия общественного питания и торговые точки республики. В планах у фермера - расширение. После строительства нового блока теплиц продукция будет поставляться и в соседние регионы.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)БизнесПредпринимателиГосподдержка
 
 
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